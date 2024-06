Geolier si trasferisce a Pozzuoli: villa lussuosissima, panorama da brividi (FOTO)

Il giovane rapper napoletano e artista del momento, Geolier, si è reso protagonista di un investimento nella sua Napoli non da poco, ecco i dettagli

Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è uno dei volti più rappresentativi della scena rap napoletana ed italiana contemporanea. Il classe 2000, nato nel quartiere di Secondigliano, ha conquistato l’amore della città di Napoli e di gran parte dell’Italia per la sua capacità di raccontare la realtà partenopea nei testi. Nei suoi brani si parla di vita, difficoltà, speranze e senso di rivalsa dei giovani scugnizzi: il suo legame con il capoluogo campano va ben oltre la musica, Napoli è il punto focale della sua vita.

Emanuele è anche un grande appassionato di calcio, tifoso del Napoli, e la sua passione l’ha portato spesso ad esibirsi nello stadio Maradona, davanti alla sua gente, come in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del 2023 vinto dai ragazzi allenati da Luciano Spalletti. Il legame con la squadra e la città è forte, e una notizia delle ultime ore sugella ancor di più quanto detto.

Napoli, Geolier acquista una villa a Pozzuoli, investimento da circa 3 milioni di euro

Geolier nelle ultime ore ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per il suo ultimo importante acquisto. Il rapper napoletano, infatti, ha comprato una lussuosa villa a Pozzuoli, che si affaccia su Capri e su tutto il golfo di Napoli, investendo circa tra i 2 e i 3 milioni di euro nella sua amata città. Questa spesa, oltre a rappresentare un importante traguardo personale, sottolinea il forte legame del rapper con la sua terra d’origine.

L’acquisto della villa potrebbe simboleggiare un modo per festeggiare l’uscita del suo nuovo album, Dio lo Sa. Il disco, atteso con grande entusiasmo dai fan, esce con la promessa di consolidare ulteriormente il suo status nella scena rap italiana. Dio lo Sa è un progetto che riflette la maturazione artistica di Geolier, con testi che esplorano temi profondi e personali, mantenendo sempre uno stretto legame con le proprie radici.

Emanuele non è solo un artista di successo, ma anche un esempio di come il talento e la determinazione possano trasformare la vita di uno scugnizzo. La scelta di investire in una villa a Pozzuoli dimostra la sua volontà di restituire qualcosa alla città che tanto gli sta regalando, contribuendo alla sua crescita e sviluppo. In un periodo di grandi successi personali, Geolier dimostra ancora una volta che Napoli è sempre al primo posto nel suo cuore.