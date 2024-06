Calcio Napoli news, per l’attacco spunta un talento della Premier League

Antonio Conte e Giovanni Manna stanno rivoluzionando il Napoli, possibile affare in attacco con un club di Premier League.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, l’aria attorno all’ambiente azzurro è totalmente cambiato. La rabbia e la delusione, per il decimo posto raggiunto nell’ultimo campionato, hanno lasciato spazio a gioia ed entusiasmo. In città i tifosi sognano un Napoli addirittura da scudetto o, mal che vada, in grado di lottare sin da subito per rientrare nelle posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è consapevole di dover accontentare il nuovo allenatore anche in sede di calciomercato. Tra i vari obiettivi prefissati c’è quello di reperire una punta che non faccia rimpiangere Victor Osimhen, per il quale si aspetta un’offerta che preveda il pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Dopodiché si punterà all’acquisto del sostituto.

Mercato Napoli, per l’attacco spunta anche il nome di Mateta del Crystal Palace

In cima alla lista di Conte c’è sempre Romelu Lukaku, ma non sono da escludere anche altri profili alternativi. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra gli attaccanti monitorati dal Napoli ci sarebbe anche Mateta del Crystal Palace. Ecco quanto evidenziato:

“Intanto, però, il d.s. Manna si muove anche su altri obiettivi. Artem Dovbyk del Girona è da sempre la prima alternativa e ha già un cartellino col prezzo in bella mostra: pagando i 40 milioni della clausola, il Napoli avrebbe il suo nuovo numero 9. Ma su Dovbyk si profila un’asta internazionale, così il Napoli ha sondato anche Mateta del Crystal Palace, centravanti che nei file azzurri resiste dal 2020: all’epoca era l’alternativa a Osimhen, ora potrebbe essere il suo sostituto. Il francese – 16 reti in 35 presenze nell’ultima Premier – è molto affascinato dall’ipotesi Napoli e per 30 milioni il Palace potrebbe anche aprire alla cessione. Ma tutto dipende da Osi e soprattutto da Lukaku: Napoli fa gola a tanti, Conte è garanzia di successo”.

Dunque anche il nome di Mateta va ad aggiungersi alla lista di centravanti seguiti dal Napoli in caso di cessione di Osimhen. Oltre ai nomi già citati, vanno ricordati quello di Viktor Gyokeres, affare complicatissimo vista la richiesta da 100 milioni di euro fatta dallo Sporting Lisbona, Santiago Gimenez del Feyenoord, che pare piaccia anche a Conte, senza dimenticare Jonathan David, attaccante del Lille con caratteristiche differenti, ma certamente da tenere in considerazione. Si allontana, quasi definitivamente, invece Zirkzee, ormai destinato al Milan.