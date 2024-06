Accordo totale, regalo di De Laurentiis a Conte: il primo acquisto del Napoli!

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il primo acquisto della nuova sessione di calciomercato, accontentato Antonio Conte.

La “New Era” promessa da Aurelio De Laurentiis è finalmente arrivata, seppur con un anno di ritardo. Il presidente del Napoli, la scorsa estate, aveva infatti annunciato un nuovo capitolo di investimenti e novità per la società azzurra. La rivoluzione, però, è effettivamente partita quest’anno con il cambio del management, affidandosi a Giovanni Manna come nuovo capo dell’area sportiva, ma soprattutto in panchina con l’arrivo di Antonio Conte, un autentico fenomeno e garanzia di successi.

Il presidente si è ovviamente impegnato anche per esaudire le richieste di calciomercato del nuovo allenatore. Conte ha chiesto essenzialmente di rafforzare la difesa, con almeno due innesti nell’undici titolare, più un centravanti che possa sostituire il partente Osimhen. E se per il nigeriano bisogna attendere qualche offerta, per gli acquisti in difesa le trattative sono già in fase parecchia avanzata.

Calciomercato Napoli, sempre più vicino l’acquisto di Mario Hermoso

I due nomi sul taccuino di Manna sono quelli di Alessandro Buongiorno e di Mario Hermoso, entrambi espressamente richiesti da Antonio Conte. Se per Buongiorno bisogna ancora trattare con il Torino, per Hermoso – svincolatosi dall’Atletico Madrid – gli accordi sono davvero a un passo. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Nel mirino c’è anche Mario Hermoso che non ha rinnovato con l’Atletico ed a fine mese sarà uno svincolato di lusso. Il suo particolare status aveva stuzzicato l’interesse di molti club, ma le richieste (iniziali) del suo entourage per il nuovo ingaggio hanno spaventato un po’ tutti. Il Napoli ha saputo aspettare ed ora prova a sferrare l’attacco decisivo. Probabilmente quello definitivo per assicurare a Conte un difensore centrale sinistro di provata esperienza (29 anni martedì prossimo) capace di giocare all’occorrenza anche sull’out mancino”.

Insomma, per Mario Hermoso siamo davvero ai dettagli. Lo spagnolo sarà il primo rinforzo del Napoli targato Antonio Conte, con De Laurentiis che regalerà il calciatore al suo allenatore, come richiesto. Dopodiché i partenopei proveranno a stringere anche per arrivare a Buongiorno, in modo da sistemare definitivamente la difesa. La trattativa con il Torino non è semplice, ma il Napoli si è già spinto molto avanti offrendo almeno 35 milioni di euro, bonus compresi. La richiesta del presidente Urbano Cairo è di 45 milioni, dunque c’è una forbice ancora importante tra domanda e offerta, ma la volontà del giocatore, particolarmente allettato dal lavorare con Conte, potrebbe fare la differenza.