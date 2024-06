Ultim’ora Napoli, occasione Morata! Conte lo apprezza, c’è la clausola rescissoria

Spunta il nuovo centravanti accostato alla formazione azzurra, lo spagnolo ha voglia di cambiare aria e il Napoli potrebbe spuntarla.

Antonio Conte è l’uomo da cui ripartirà il Napoli. L’arrivo del tecnico salentino ha cancellato le profonde delusioni della piazza di fede partenopea che è proiettata esclusivamente alla prossima stagione, a cui si guarda con grande entusiasmo. Tra le ragioni che spingono i supporters a scatenare la propria gioia sono sicuramente i colpi prestigiosi che Conte richiederà al patron De Laurentiis e la volontà di quest’ultimo di soddisfare le richieste dell’ex Inter. L’ultimo grande nome accostato alla rosa partenopea è quello di Alvaro Morata, centravanti in forza all’Atletico Madrid. Lo spagnolo, tuttavia, è intenzionato a lasciare la Liga e l’Italia è tra le mete più gradite: il Napoli potrebbe approfittarne.

Napoli, idea Morata per l’attacco: operazione alla portata

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Mattino, Alvaro Morata potrebbe rientrare tra le idee del Napoli per l’attacco. L’attaccante vuole lasciare il campionato spagnolo, come da lui stesso annunciato, per cui si aprono le possibilità di un ricongiungimento con Antonio Conte. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza al Chelsea con il centravanti che dichiarò di aver accettato i blues proprio grazie al tecnico leccese. Quest’ultimo potrebbe spingere De Laurentiis a versare i 15 milioni della clausola rescissoria, cifra decisamente alla portata delle disponibilità finanziarie del Napoli. L’unico nodo potrebbe essere rappresentato dal pesante ingaggio da 5 milioni, ma non si esclude un abbassamento di pretese.

Morata sarebbe un colpo importante per gli azzurri, soprattutto se dovesse prendere il posto del Cholito Simeone. Il grande apprezzamento di Conte nei confronti dell’ex Real potrebbe fare la differenza, oltre soprattutto alla volontà dello stesso giocatore di riabbracciare l’Italia – tra l’altro Paese della moglie. L’arrivo di Alvaro aumenterebbe in maniera esponenziale la qualità del reparto offensivo messo a disposizione del tecnico con cui, nonostante un impiego poco frequente, il classe ’92 ha realizzato 15 reti. I tifosi apprezzano l’accostamento di mercato, l’arrivo di Morata sarebbe gradito dalla piazza napoletana: la grande esperienza del campionato di Serie A – e non solo – fa sognare i supporters.

Si attendono nuovi sviluppi, destinati ad arrivare solo in seguito alla cessione ufficiale di uno dei due attaccanti presenti in rosa – Osimhen e Simeone – che permetterebbe di finanziare il nuovo colpo da regalare ad Antonio Conte. Morata – Napoli, la fantasia di mercato potrebbe evolversi in un affare concreto.