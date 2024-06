Ultim’ora Napoli, Manna in missione a Milano: trattativa per tre giocatori!

Importanti novità per il calciomercato del Napoli, Giovanni Manna è segnalato a Milano per portare avanti ben tre possibili trattative.

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Antonio Conte come allenatore del Napoli, il mercato del club azzurro può finalmente avere un’accelerata. Il primo nodo da sciogliere è stato quello relativo al capitano, Giovanni Di Lorenzo, con il quale il club sta cercando di ricucire un rapporto che sembrarsi essersi rotto. Per ora tutto è in stand-by, in modo da consentire al terzino azzurro di vivere in piena serenità l’avventura con l’Italia all’Europeo.

Intanto il Napoli porta avanti le trattative di mercato, seguendo le indicazioni di Conte, sempre più in simbiosi con il nuovo direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna. E proprio su Manna arrivano interessanti novità. Il neo d.s. partenopeo – stando a quanto riferisce su X il giornalista di calciomercato.com, Daniele Longo – sarebbe in missione di mercato a Milano. L’obiettivo è ovviamente quello di portare avanti alcune trattative già impostate. Tra i possibili summit in agenda, quello più impellente potrebbe riguardare Alessandro Buongiorno.

Manna a Milano, possibili trattative per Buongiorno, Dovbyk e Barrenechea

Il difensore e capitano del Torino è una vera e propria priorità per Antonio Conte, che l’ha messa in cima alla lista dei possibili rinforzi per la retroguardia. Il Napoli sta provando ad accontentarlo in tutti i modi, tanto da essersi spinto ad offrire 30 milioni più 5 di bonus ai granata, ma il presidente Urbano Cairo ancora non pare soddisfatto e chiede un rilancio a 45 milioni. Probabile che il Napoli faccia un’ulteriore proposta, magari aggiungendo anche qualche contropartita tecnica gradita al Torino.

Ovviamente l’agenda di Manna sarà ricca di impegni, così come sono tanti i nomi segnati sul taccuino del nuovo direttore del Napoli. Uno dei nomi appuntati è certamente quello di Artem Dovbyk, attaccante del Girona che tanto piace al club napoletano, anche e soprattutto in previsione della cessione di Victor Osimhen. Sul centravanti ucraino pende una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe comunque trovare un accordo con la società catalana per una cifra vicina ai 35 milioni.

Infine non è da scartare l’ipotesi di un incontro per qualche ex pupillo di Manna tra i giocatori della Next Gen. della Juventus, progetto che il d.s. del Napoli aveva seguito in prima persona. In tal senso, nelle scorse ore è emersa la notizia di un possibile interesse per Enzo Barrenechea, reduce dal prestito al Frosinone. Chissà che Manna non sfrutti questa missione milanese anche per approfondire i discorsi per il possibile acquisto del giovane centrocampista argentino.