News SSC Napoli, nuova idea di Manna: colpo dalla Juve

Dopo quello di Giovanni Manna, ci potrebbe essere un altro passaggio dalla Juventus al Napoli in questa sessione di mercato.

Giovanni Manna, ex leader della Next Gen della Juventus, è diventato il nuovo direttore sportivo del Napoli. Un percorso inverso, scherzo del destino, da quello compiuto lo scorso anno da Cristiano Giuntoli, che dopo lo scudetto lasciò l’ombra del Vesuvio per accasarsi a Torino, sponda bianconera.

Dalla Juventus al Napoli: Manna tenta lo sgarbo alla sua ex società? Le ultime

In questi anni, sono stati tanti gli incroci di mercato tra Juventus e Napoli, rivali da sempre sul rettangolo verde e non solo. Obiettivi comuni, manovre di disturbo, non ultimo il caso Di Lorenzo, con il capitano del terzo scudetto corteggiato dalla “Vecchia signora”.

In questo caso, però, sarebbe il Napoli ad essersi mosso su un calciatore della Juventus. Nello specifico, il dirigente azzurro, avrebbe messo nel mirino un calciatore che conosce bene: Enzo Barrenechea. L’argentino, ultima stagione al Frosinone, con cui trovò il goal nel clamoroso 0-4 subito dai partenopei in Coppa Italia, è tornato temporaneamente alla casa base ed ora, sarebbe un’idea del Napoli secondo quanto riportato da Matteo Moreto per Relevo, di seguito il tweet:

Napoli, idea Enzo Barrenechea per il centrocampo.

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2024

Ad oggi, non esiste una trattativa per il calciatore, ma il Napoli, che proprio a centrocampo necessiterà di un vero e proprio restyling, avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per il giovane, scoperto proprio da Manna, durante i suoi anni alla guida della squadra B bianconera.