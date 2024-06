ULTIM’ORA – Di Lorenzo ha deciso: “Ha detto sì”. Annuncio da Sportitalia

Importanti novità circa il futuro di Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli ha appena detto sì: adesso cambia tutto.

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte sta pian piano prendendo forma. L’allenatore salentino è l’uomo scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis per avviare la rinascita della squadra partenopea, caduta al decimo posto dell’ultimo campionato di Serie A. L’obiettivo è tornare immediatamente al vertice della classifica, lottando con le altre big italiane.

Ovviamente servirà allestire una squadra all’altezza delle aspettative. Conte ha già indicato i suoi punti fermi nel Napoli: Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Se per il georgiano si registrano lievi passi avanti per il rinnovo del contratto, sul capitano ci sono problemi non da poco. Nelle scorse settimane il procuratore del terzino azzurro aveva svelato l’intenzione di lasciare il Napoli. Su Di Lorenzo si vocifera da tempo di un interesse da parte della Juventus e ora arrivano nuovi aggiornamenti.

Ultime notizie Napoli, telefonata di Thiago Motta a Di Lorenzo per portare il capitano del Napoli alla Juventus

A fornirli è stato il giornalista Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato” in onda su Sportitalia, svelando di una telefonata tra il nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, e il capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“La prima cosa che ha fatto Thiago Motta è stato chiamare Di Lorenzo. Si è fatto dare da Giuntoli il suo numero, l’ha chiamato attorno alle 20. Voleva avere il primo contatto e gli ha ribadito la volontà della società, ovvero prendere Di Lorenzo e ricostruire la Juventus anche dal suo ruolo. Con Conte può avere un ruolo fondamentale al Napoli, infatti lui vorrebbe tenerlo. Anche Thiago Motta però lo vorrebbe. L’allenatore ha chiesto disponibilità a Di Lorenzo e ha chiesto se quello che leggeva era vero. Di Lorenzo ha ribadito la volontà di andare alla Juventus. Poi dipende dal contratto, ha detto che l’agente sta provando a trovare un accordo con il Napoli per lasciare. La volontà di Di Lorenzo è chiara così come quella del suo agente, ma poi bisogna vedere anche il Napoli cosa decide“.

Dunque – come anticipato da SpazioNapoli lo scorso 31 maggio – ci sarebbe la conferma del contatto tra Thiago Motta e Di Lorenzo, al quale sarebbe stata confermata la volontà di acquistarlo e portarlo in bianconero. Il capitano del Napoli – stando a quanto raccontato da Criscitiello – accetterebbe di buon grado il trasferimento a Torino, ma bisogna fare i conti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che non intendono lasciare andare il calciatore. Il Napoli, da questo punto di vista, ha il coltello dalla parte del manico, forte di un contratto firmato fino al 2028 dal calciatore, con opzione di ulteriore prolungamento fino al 2029. Difficilmente la Juventus, viste le circostanze, potrebbe strappare il giocatore al Napoli, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile.