Ultime Napoli, incontro tra Manna e l’agente di Simeone e Zanoli: spunta la richiesta

Il neo direttore sportivo azzurro lavora in prima persona, in programma un summit con l’entourage dei due azzurri.

Il calciomercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo nei prossimi giorni, c’è tanta attesa per le prime operazioni che il neo direttore sportivo Manna metterà a segno. I nomi più caldi sono, al momento, legati all’arrivo di Buongiorno e Hermoso che rinforzerebbero notevolmente il reparto arretrato. Un occhio di riguardo, tuttavia, è posto soprattutto sulle cessioni da realizzare per finanziare gli acquisti da regalare ad Antonio Conte. Proprio il mercato in uscita potrebbe sbloccarsi a breve, poiché è previsto un incontro tra Manna e il procuratore di Simeone e Zanoli. Spunta la richiesta dell’entourage alla società, c’è attesa per la risposta della dirigenza azzurra.

Napoli, Simeone chiede più spazio: i dettagli

Giovanni Manna è pronto a incontrare Alessandro Moggi, procuratore di Giovanni Simeone e Alessandro Zanoli. Il direttore sportivo partenopeo, come rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, dovrà valutare le richieste dei due calciatori: in particolare, l’argentino chiederà un maggior impiego alla società con il laterale difensivo che potrebbe invece lasciare la squadra campana. Il giovane di proprietà del Napoli è alla ricerca di una sistemazione che gli permetta di esprimersi con continuità, stesso discorso per il Cholito che in caso di risposta negativa potrebbe definitivamente trasferirsi lontano dalle pendici del Vesuvio. Tuttavia, il verdetto finale spetterà ad Antonio Conte che ha già reso nota la propria volontà di visionare tutti i membri della rosa prima di realizzare cessioni.

D’altra parte, l’ipotesi del doppio addio è tra gli scenari più probabili per i due calciatori che potrebbero definitivamente cambiare aria. Sul figlio d’arte è forte il gradimento del Torino, il centravanti sudamericano potrebbe essere inserito come contropartita in un eventuale affare per Alessandro Buongiorno. I tifosi gradirebbero lo scenario che permetterebbe di ingaggiare il centrale granata, ma al momento si tratta di una fantasia. Per l’eventuale post Simeone, nelle ultime ore, è stato fatto il nome di Alvaro Morata che ha manifestato la propria volontà di lasciare la Spagna. Tutto dipenderà, però, dalla riposta definitiva di Antonio Conte e dall’esito del summit di mercato tra Manna e Moggi.

Per Alessandro Zanoli potrebbe arrivare l’addio, il difensore – prestato alla Salernitana durante lo scorso campionato – ha voglia di crescere e il Napoli potrebbe soddisfare le sue richieste – magari sotto la formula del prestito.