Napoli, arriva il rinnovo per l’azzurro: la data dell’annuncio

La dirigenza azzurra piazza un importante prolungamento di contratto, l’accordo scatena la gioia dei tifosi.

Il Napoli si avvia a piccoli piassi alla nuova stagione. Il calciomercato rientra tra le priorità della dirigenza partenopea, chiamata a modificare la rosa secondo le preferenze e le esigenze tattiche di Antonio Conte. Senza alcun dubbio, in tutti i reparti ci saranno importanti novità e tra questi rientra anche il centrocampo. Il neo direttore sportivo Manna è chiamato a sopperire alla partenza di Piotr Zielinski e ad aumentare i centrocampisti da mettere a disposizione del tecnico salentino. Attenzione, perché proprio uno di questi è già presente in rosa: il centrocampista ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, tifosi entusiasti.

Si tratta di Micheal Folorunsho, messosi in mostra nell’ultima stagione all’Hellas Verona – la prima nel palcoscenico di Serie A.

Napoli, intesa con Folorunsho per il rinnovo

Micheal Folorunsho ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 2029. Questa la notizia riferita dall’edizione odierna di Tuttosport che spiega come l’accordo verrà ufficializzato solo in seguito all’Europeo di scena in Germania. Il centrocampista italiano si è meritato il prolungamento del contratto grazie alla splendida annata in maglia Hellas, in cui il classe ’98 ha collezionato 34 presenze con cinque reti e un assist all’attivo. L’esaltante rendimento gli consentirà di essere visionato con un occhio di riguardo da Antonio Conte, le caratteristiche di Folorunsho si sposerebbero alla perfezione con la proposta tattica del tecnico salentino. Solo dopo il doppio ritiro di preparazione al campionato, tuttavia, verrà presa la decisione definitiva sul futuro del calciatore, ma la permanenza è lo scenario più probabile.

I tifosi hanno accolto con grande entusiasmo la notizia, il percorso di Folorunsho ha incantato i supporters azzurri che attendono di vederlo in campo con la divisa della Nazionale, in Germania. L’assistito di Mario Giuffredi – uno tra gli uomini più discussi dell’ambiente Napoli – potrebbe crescere ulteriormente nell’esperienza a Euro 2024, il CT Spalletti ha deciso di fare affidamento anche su di lui. Un importante riconoscimento che potrebbe anticipare una gloriosa carriera in maglia Napoli, la dirigenza ha deciso di blindare il gioiello.

Il popolo di fede napoletana si tiene stretto Folorunsho, possibile rivelazione della prossima annata in caso di permanenza all’ombra del Vesuvio. Non è da escludere alcuno scenario per il futuro del giocatore, oggetto del desiderio di tanti club del campionato italiano che potrebbero proporre un’interessante offerta ad Aurelio De Laurentiis. Intanto, però, in casa azzurra si festeggia l’imminente rinnovo di contratto.