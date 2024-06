Manna sfida Giuntoli: duello tra Napoli e Juve per un fenomeno della Premier League

Si accende il calciomercato, Giovanni Manna sfida Cristiano Giuntoli, Napoli e Juventus puntano un fenomenale attaccante.

La sessione estiva di calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. Le idee prendono forma e si trasformano via via in contatti e trattative. Anche il Napoli si appresta a essere protagonista sul mercato dopo l’avvento di Giovanni Manna a capo dell’area sportiva e con Antonio Conte in panchina. Il nuovo d.s. dei partenopei ha già messo nel mirino vari potenziali acquisti, uno dei quali potrebbe arrivare in attacco, sfidando proprio il suo ex direttore alla Juventus, Cristiano Giuntoli.

Sia i partenopei che i bianconeri potrebbero infatti prevedere di giocare con esterni particolarmente offensivi. Ecco perché entrambe le dirigenze hanno messo gli occhi su un gioiello della Premier League. Si tratta di Mason Greenwood, reduce da una stagione estremamente convincente al Getafe.

Mason Greenwood accende il mercato, Manna e il Napoli sfidano la Juventus di Giuntoli

L’attaccante esterno classe 2001 tornerà al Manchester United dopo il prestito in Spagna, ma difficilmente ci resterà. In patria pesano le accuse di violenza ai danni della fidanzata che costarono persino il carcere al calciatore inglese. Situazione poi rientrata e ora alle spalle, ma il polverone mediatico sollevato rende complicata la permanenza di Greenwood a Manchester. Ecco che allora le porte del mercato si spalancano.

La Juventus è fortemente interessata al giocatore, che ha una valutazione che sfiora i 40 milioni di euro. I bianconeri al momento non hanno la liquidità necessaria per affondare il colpo, perciò sono in attesa di chiudere prima qualche cessione importante, in particolare quelle di Soulé e Chiesa, che interessa proprio al Napoli. La particolarità – riporta il Daily Mail – è che oltre ai bianconeri, sul giocatore c’è anche il forte interesse di Manna e quindi del Napoli. Il club di De Laurentiis ha già chiesto informazioni per l’inglese, che nell’ultima stagione ha segnato 10 gol in Liga.

Mason Greenwood è un calciatore eclettico, che fa del dribbling e della velocità le sue armi migliori. Capace sia di puntare direttamente al gol, ma anche di fornire assist per i compagni. Caratteristiche ricercate da Antonio Conte per il Napoli che sta costruendo. Al tecnico napoletano piace anche Federico Chiesa, ma i costi dell’operazione, con stipendio e commissioni, rendono l’affare più complicato. Ecco perché la pista Greenwood potrebbe prendere quota, costo e soprattutto ingaggio sarebbero inferiori, senza dimenticare che l’inglese ha 4 anni in meno dell’esterno della Juventus.