Chiesa al Napoli, c’è la svolta: decisione a sorpresa di Manna e Conte

Novità a sorpresa su Federico Chiesa: Giovanni Manna ed Antonio Conte hanno preso la decisione sull’ex Fiorentina.

Federico Chiesa è l’uomo mercato di questo periodo estivo: l’ala, attualmente impegnata in Nazionale ad Euro 2024, è un concreto obiettivo di alcuni club in Serie A e all’estero. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro: cartellino che potrebbe abbassarsi ancor di più dato il contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025.

Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, valuterà se il calciatore rientrerà ancora nel progetto bianconero e qualora Chiesa volesse separarsi dal club torinese, potrebbe sfruttare la vetrina europea nell’imminente torneo con l’Italia. Sul giocatore, infatti, all’estero ci sarebbero i forti interessi di Liverpool e Bayern Monaco.

La suggestione di vedere un calciatore dal calibro di Federico Chiesa sotto l’ombra del Vesuvio ha entusiasmato il popolo partenopeo che dopo un anno di grosse delusioni e tanti rimpianti, spera che queste importanti voci di mercato possano trasformarsi in realtà. A riguardo il direttore sportivo Giovanni Manna ed il nuovo allenatore, Antonio Conte, hanno preso una decisione definitiva sul possibile acquisto di Federico Chiesa.

Niente Napoli per Chiesa, un club di Serie A è pronto a chiudere la trattativa

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il profilo di Federico Chiesa non sembrerebbe interessare la dirigenza partenopea. Nonostante ci sia un nodo da sciogliere, quello riguardante la situazione di Di Lorenzo, l’ala della Juventus non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore del Napoli. Un eventuale scambio con il capitano azzurro, di conseguenza, non sembrerebbe alla portata. Per l’acquisto dell’ex Empoli, la Juventus dovrà saldare l’intero cartellino.

Una squadra di Serie A, però, avrebbe la volontà di inserirsi nell’operazione che porterebbe l’ex Fiorentina via da Torino. Il club in questione è la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno bisogno di un esterno d’attacco di qualità che possa adattarsi al gioco offensivo dell’allenatore della Roma. Souloukou, Ghisolfi e De Rossi attendono, dunque, che si possa realmente concretizzare l’occasione di mercato.

Chiesa in questa stagione ha siglato 9 gol in 33 presenze in Serie A. Un’annata calcistica non troppo positiva a causa della poca continuità che ha avuto nel corso della sua stagione. Gli azzurri, quindi, hanno soltanto sondato il terreno per un giocatore molto interessante ma che non sembrerebbe rientrare negli obiettivi della società. Il suo stipendio (5 milioni all’anno), infatti, potrebbe pesare sulle casse partenopee per via anche della mancata partecipazione alle competizioni europee.