Sostituto Osimhen, svolta improvvisa: arriva il via libera per la cessione

Victor Osimhen lascerà Napoli, per la sua sostituzione ancora tutto tace, una news di serata però potrebbe dare la svolta.

Victor Osimhen lascerà Napoli dopo 4 anni. Il nigeriano, arrivato nell’estate del 2020, vincitore dello storico terzo scudetto da capocannoniere, saluterà il club liberandosi attraverso la clausola rescissoria inserita al momento del ricco rinnovo di dicembre.

130 milioni, questa la cifra che probabilmente permetterà al Napoli di incassare la cessione più onerosa della propria storia, permettendo al neo direttore sportivo Manna di portare avanti le strategie di calciomercato ideate al fianco di Antonio Conte, insediatosi ufficialmente sulla panchina del Napoli la scorsa settimana. 10 giorni intensi, in cui l’ex Inter e Juventus ha già affrontato il caso Di Lorenzo, incontrando il procuratore del giocatore insieme alla dirigenza nella giornata di ieri.

Dalla Francia: “Hanno il buono d’uscita”, assist clamoroso al Napoli per il post Osimhen?

Conte avrebbe espresso la sua preferenza, per molti scontata: Romelu Lukaku. Il bomber belga, che ha lavorato con lui nel biennio all’Inter, conquistando il diciannovesimo scudetto del club, secondo gli addetti ai lavori vorrebbe tornare a lavorare con il tecnico che più di tutti l’ha motivato. Nonostante ciò, il Chelsea non ha intenzione di liberarlo nuovamente in prestito, tanto da aver chiarito a qualsiasi acquirente di necessitare di una offerta da 38 milioni di sterline per cederlo.

Una situazione che attualmente ha bloccato gli sviluppi della trattativa, ma stasera, dalla Francia, è arrivata una news che potrebbe stravolgere le strategie del Napoli. Secondo quanto riportato da SKY Sport, il patron del Lille, si è espresso in merito al futuro di Jonathan David, accostato da ormai due anni al Napoli.

Queste le dichiarazioni del presidente dei francesi, che ha chiaramente dato il via libera alla cessione del canadese: “David? Può lasciare il club. Ha il buono d’uscita vista la sua situazione contrattuale”.

Una sorta di assist alle pretendenti, Napoli compreso. Un Napoli attualmente però fermo a causa della presenza “ingombrante” di Osimhen. Sarà infatti impossibile effettuare alcun movimento in entrata prima della cessione del nigeriano, che ad oggi, non ha attraverso i propri agenti ancora trovato la quadra con nessuna società. Attualmente, Chelsea ed Arsenal sembrerebbero le mete più probabili, vista la propensione di Osimhen ad una esperienza in Premier League, dietro le retrovie il Paris Saint Germain, per un ritorno in Ligue 1 dopo l’esperienza al Lille, scherzo del destino, club del sopracitato David.