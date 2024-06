Rivoluzione Napoli, settore giovanile e non solo: super idea di Manna!

In casa Napoli è partita la rivoluzione che cambierà molto il club. Il nuovo DS Giovanni Manna lavora sul mercato, ma anche su un progetto ambizioso.

L’ultima stagione ha lasciato molti problemi al Napoli, ma la società sta agendo in maniera perfetta per lasciarsi tutto alle spalle e ripartire con forza. Il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su Giovanni Manna viste le sue spiccate qualità in vari ambiti.

Il nuovo DS del Napoli nell’arco di queste prime settimane si è già mosso su vari fronti in vista del calciomercato. All’orizzonte nelle intenzioni di Manna c’è quella di creare un progetto per il Napoli.

Napoli, Manna lavora ad un progetto ambizioso: di cosa si tratta

Nel corso dell’ultima stagione, il Napoli ha avuto a che fare con diversi problemi anche piuttosto seri. Purtroppo Mauro Meluso non è riuscito a fronteggiare queste situazioni, e per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare DS. Al suo posto è arrivato Giovanni Manna, che sta lavorando a ritmi forsennati in queste settimane. Oltre alle varie trattative di mercato e per i rinnovi, il DS azzurro è pronto a lanciare il Napoli in un grande progetto. Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, si occuperanno del settore giovanile Grava e Santoro, con Manna pronto a rinforzare sensibilmente quel reparto. Nelle idee del DS ci sarebbe quella di creare il Napoli Under 23 (o Next Gen), proprio come effettuato nella sua esperienza alla Juventus

Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli è ben conosciuto per il suo grande lavoro effettuato nel club bianconero sul settore giovanile. Nonostante attualmente Manna ricopra un ruolo diverso da quello che aveva alla Juventus, non ha abbandonato l’idea di puntare forte sui giovani anche al Napoli. Il settore giovanile del Napoli è in crisi nelle ultime stagioni, e Manna starebbe lavorando per risollevarlo al più presto.

L’idea del nuovo DS del Napoli è quella di istituire nel corso dei prossimi anni – ovviamente cercando di farlo nel minor tempo possibile – il Napoli Next Gen, proprio come accaduto alla Juve. La squadra andrebbe ad occupare un posto all’interno della Serie C, eventualmente Girone C (quello del Sud Italia, ndr.), in cui i vari giovani azzurri potrebbero mettersi in mostra ed accumulare esperienza. Alla Juventus il progetto è pienamente riuscito, come testimoniano i tanti giovani passati proprio dalla Next Gen alla prima squadra nel corso degli anni. Manna è pronto a riproporre il progetto anche al Napoli, in modo da rilanciare un settore giovanile che attualmente soffre e non poco.