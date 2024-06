Mercato Napoli, accordo ad un passo: pronta la firma fino al 2029

Pronto un rinnovo in casa Napoli, il lavoro del neo direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe portato i primi frutti.

L’argomento degli ultimi giorni a tenere banco in casa Napoli è certamente quello relativo al futuro di Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro che tramite il suo agente ha esplicitamente chiesto la cessione, con la Juventus e probabilmente l’Atletico Madrid sullo sfondo.

Una situazione paradossale, considerando che solamente 12 mesi fa il capitano dei partenopei aveva firmato un rinnovo a vita, ma questa nefasta annata ha cambiato parecchie carte in tavola. Un Napoli frantumato in mille pezzi, che attraverso il lavoro di Conte e Manna, sta pian piano ricomponendosi, o quanto meno tentando di farlo.

Napoli, rinnovo ad un passo: il calciatore azzurro è vicino alla firma con il club

Nel mentre, il Napoli continua a programmare a 360 gradi il proprio futuro. Saranno tanti i cambiamenti sotto l’ombra del Vesuvio a causa di quella che si è rivelata a tutti gli effetti, seppur inaspettatamente, la stagione peggiore del Napoli degli ultimi 15 anni.

Nella zona nevralgica del campo, ci sarà sicuramente l’addio di Piotr Zielinski, destinato a legarsi all’Inter a parametro zero. Scontati anche gli addi di Demme ed i mancati riscatti di Dendoncker, oggetto misterioso di gennaio, oltre che di Hamed Jr Traorè. Un nuovo arrivo, però, potrebbe già prolungare il suo contratto in azzurro, si tratta di Michael Folorunsho, rientrato in casa base dopo la splendida annata all’Hellas Verona, con cui ha conquistato la salvezza.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il calciatore, fresco di convocazione in Nazionale per Euro 2024, sarebbe vicino al prolungamento sino al 2029, come riportato attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter.

🚨 Excl. – Michael #Folorunsho is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2029. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024

Insomma, un attestato di stima importante del club partenopeo, che non ha mai fatto allontanare del tutto dai propri radar il giocatore, che già si era espresso ad ottimi livelli in Serie B con la maglia del Bari. Il grande salto in Serie A è servito come ulteriore conferma, una conferma che ha convinto la neo dirigenza azzurra a puntare su di lui. Un calciatore Folorunsho, perfetto per l’idea di gioco di Antonio Conte, da sempre alla ricerca di calciatori solidi fisicamente, ma che sappiano dare del tu al pallone, proprio come Folorunsho.