Clamoroso da Alvino: la cifra chiesta dal Napoli per cedere Di Lorenzo!

Il Napoli continua a lavorare sul delicato caso legato al capitano Giovanni Di Lorenzo. Carlo Alvino svela la cifra che il Napoli chiederà in caso di cessione del terzino.

Sono giorni piuttosto roventi in casa Napoli, con il caso legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo al centro dei discorsi. Il capitano azzurro ha espresso l’intenzione di lasciare il club, con le conferme arrivate a più riprese anche dal suo agente, Mario Giuffredi.

La dirigenza e lo stesso Conte solo al lavoro per ricucire lo strappo, anche se ormai sembra insanabile. Il giornalista Carlo Alvino ha svelato la cifra che gli azzurri chiederanno per lasciar partire eventualmente Di Lorenzo.

Alvino svela la cifra chiesta dal Napoli per cedere Di Lorenzo: proposta shock

Il Napoli è alle prese con il delicato caso inerente al suo capitano Giovanni Di Lorenzo, che vorrebbe essere ceduto nel corso dell’estate. La società sta provando di tutto per fare cambiare idea al suo capitano, che non sembra intenzionato a fare passi indietro ad oggi. Il Napoli è pronto a tutelarsi, con il club che sarebbe pronto a chiedere la cifra shock di 60 milioni di euro per lasciare partire Di Lorenzo, come annunciato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli.

L’incontro con Mario Giuffredi andato in scena ieri non ha cambiato le carte in tavola, con Di Lorenzo che è pronto a lasciare il Napoli. D’altro canto il club non vuole svalutare il suo capitano, ed è pronto a sparare alto per lasciarlo partire. La proposta shock potrebbe spaventare i club interessati, e di conseguenza Di Lorenzo sarebbe messo spalle al muro dalla società. Continua ad essere rovente il caso Di Lorenzo, con il Napoli pronto addirittura a tener in tribuna il giocatore qualora decida di non restare.