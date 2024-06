ESCLUSIVA- Caso Di Lorenzo, svelata la verità: cosa succede dopo l’incontro di oggi

Il caso Di Lorenzo continua a tenere banco in casa Napoli, la nostra redazione in esclusiva ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti.

Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli, sarà divorzio? Nelle scorse settimane, anche a causa delle dichiarazioni del suo agente, il vulcanico Mario Giuffredi, l’esito di questa telenovela pareva scontato. Antonio Conte ha però cambiato tutto: il neo tecnico del Napoli ritiene Di Lorenzo imprescindibile, al pari di Kvaratskhelia, motivo per cui, si è già esplicitamente opposto alla cessione.

Quest’oggi, in un hotel di Napoli, il neo direttore sportivo Manna, Giuffredi e Conte, si sono incontrati per discutere della situazione, in cui le parti, hanno almeno inizialmente ribadito la propria posizione. Insomma, ci sarà ancora bisogno di mediare per trovare una quadra definitiva, in un senso è nell’altro, l’unica certezza al momento è quella di una situazione in bilico.

Di Lorenzo – Napoli, le ultime news sul capitano dopo il confronto tra Conte ed agente

Giuffredi avrebbe secondo le varie fonti ribadito l’idea iniziale di Di Lorenzo, ossia quella di lasciare Napoli. A quanto pare, però, l’opera di mediazione del tandem Conte – Manna, che stanno ormai da settimane lavorando a stretto contatto per il futuro del Napoli, avrebbe sortito un primo effetto positivo.

Marco Giordano, in esclusiva per Spazio Napoli, ha rilasciato i dettagli di questo confronto, segnato da vari passaggi. Primo step, tregua fino al 30/6, sino a questa data, non saranno prese in esame offerte da parte di nessun club, neppure dalla Juventus.

Secondo step, in questi 20 giorni si terrà un dialogo costante, per far sì che si trovi quella che oggi è stata definita “la migliore soluzione possibile per tutti”. Già questo venerdì, potrebbero esserci novità importanti in merito: venerdì Mario Giuffredi sarà in Germania per parlare col capitano, ⁠la Juventus ha offerto a Di Lorenzo 4 milioni netti a stagione ma non ha ancora presentato offerte ufficiali al Napoli, che forte del contratto lungo del proprio capitano, è libero di dettare le condizioni.

Saranno quindi settimane decisive per il calciatore, improvvisamente diventato un punto interrogativo a seguito di anni di titolarità assoluta. Un caso che nessuno si sarebbe mai aspettato, a maggior ragione a seguito del “rinnovo a vita” della scorsa estate, che sembrava dopo lo scudetto aver sancito un amore eterno tra il capitano del terzo scudetto ed il Napoli.