Chiesa, altro che Napoli: “Vuole aspettare l’Europeo per convincerli”, svelato il suo obiettivo

Il futuro di Federico Chiesa è ancora in bilico: Napoli beffato, svelato il reale obiettivo dell’attaccante della Juventus.

Federico Chiesa è pronto a scendere in campo con l’Italia al prossimo europeo. Dopo la gioia di Euro 2020, l’ala della Juventus ha voglia di difendere il titolo conquistato nell’estate 2021. Il torneo che si svolgerà in Germania potrà essere una vetrina importante per il calciatore italiano che starebbe riflettendo sul proprio futuro.

Dal 2020 alla Juventus, con il club bianconero ha siglato 32 gol e 23 assist in 131 apparizioni. Nell’ultima stagione soltanto 9 centri in 33 presenze: troppo pochi per il potenziale di un giocatore che ha dimostrato anche in passato tutto il proprio talento. Smaltiti i guai fisici, Chiesa sembrerebbe in procinto di tornare a giocare un ruolo da protagonista e in Nazionale e nel club.

La Juventus di Thiago Motta starebbe valutando se trattenere o no il calciatore italiano, quest’ultimo indeciso riguardo alla sua permanenza. La decisione potrebbe essere presa appena dopo la conclusione dell’europeo alla luce del contratto in scadenza di Chiesa fissato al 30 giugno 2025. Sullo sfondo interessate all’ex Fiorentina ci sono Roma e Napoli.

Napoli beffato, Chiesa orientato verso una scelta diversa

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Federico Chiesa sembrerebbe orientato verso una scelta differente rispetto alle ultime voci di mercato che lo hanno accostato al Napoli. Di Lorenzo potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa con annesso un conguaglio economico importante ma lo stipendio potrebbe essere un nodo difficile da sciogliere.

Il Napoli così come la Roma non disputeranno la Champions League e l’ingaggio di 5 milioni di euro potrebbe essere davvero faticoso da sostenere per entrambi i club di Serie A. Il calciatore, alla luce di queste condizioni di mercato precarie, starebbe aspettando un’opportunità dalla Premier League.

Il campionato inglese lo affascina molto ed Euro 2024 potrebbe essere un’occasione per dimostrare tutto il suo valore e stimolare il semplice interesse di un club in una vera e propria trattativa. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro: cifra troppo onerosa per Napoli e Roma mentre alla portata per le maggiori compagini inglesi.

La Juventus, di conseguenza, sembrerebbe ben decisa a non far sconti a nessuno: il calciatore andrà via nel momento in cui il nuovo club acquirente si presenterà con un’offerta congrua alla valutazione di mercato di Chiesa. Un’opzione che Thiago Motta non prenderà in considerazione qualora riesca a inserire Chiesa nel suo gioco.