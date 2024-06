Napoli-Buongiorno, Manna accelera: incontro con l’agente, le cifre dell’offerta

In casa Napoli, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Conte, ci sono delle novità su Buongiorno.

Da quasi una settimana, di fatto, nel Napoli è iniziata l’era di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, in giornata si recherà a Castel Volturno per aumentare la propria ‘confidenza’ con la sede del club partenopeo. Tuttavia, ovviamente, il tecnico pugliese ha già iniziato a lavorare per la prossima stagione.

Basti pensare che ha già chiamato il suo primo obiettivo per rinforzare la difesa del Napoli, ovvero Alessandro Buongiorno del Torino. Antonio Conte, infatti, vuole assolutamente il capitano granata come primo tassello della sua nuova squadra. Proprio per accontentare l’ex ct della Nazionale italiana, Giovanni Manna ha accelerato i contatti con l’entourage del calciatore del team piemontese.

Napoli, Manna ha incontrato agente di Buongiorno: De Laurentiis attende Cairo

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la trattativa tra il Napoli e Buongiorno sta continuando, visto che Manna ha già incontrato l’agente del difensore. De Laurentiis, invece, attende che Urbano Cairo abbassi le sue pretese per cedere il capitano del Torino, ovvero 35 milioni più altri 5 di bonus.

Il lato positivo per il Napoli, almeno per il momento, è quello che è l’unico club che si sta muovendo concretamente per Buongiorno. Nei giorni scorsi si era parlato anche del Milan che, però, sembra essersi defilato. Da valutare sempre possibili inserimenti da parte di alcune squadre della Premier League.