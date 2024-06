Calciomercato Napoli, arrivano 120 milioni per Osimhen: il nigeriano vuole rifiutare

Un club è pronto ad offrire ben 120 milioni per acquistare Victor Osimhen. La volontà del nigeriano a riguardo.

Sono giorni importanti per il futuro di Victor Osimhen. La stagione è ormai volta al termine, quindi molto probabilmente il centravanti nigeriano non indosserà più la maglia azzurra. Nonostante il rinnovo arrivato nei mesi scorsi, l’attaccante vanta da una clausola da ben 120 milioni che “spinge” per l’uscita. Aurelio De Laurentiis lo sa, motivo per il quale non intende fare sconti a nessuno ed attende un’offerta da capogiro per l’ex Lille.

La carriera di Osimhen proseguirà sicuramente lontano dalla Campania, ma prima bisognerà individuare la destinazione esatta. Infatti, il prezzo del cartellino pesa come un macigno sulle possibili acquirenti. Il valore a tre cifre “preoccupa” non poco gli investitori, motivo per il quale al momento non è giunta nessuna offerta a Castel Volturno. Qualcosa, però, starebbe cambiando e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità. Infatti, nelle ultime ore, un noto club si sarebbe fatto avanti per l’acquisto.

Mercato Napoli, l’Arabia Saudita piomba su Osimhen: le ultime

Sono ore calde per il futuro di Victor Osimhen. Come riportato da Ekrem Konur, noto giornalista di ESPN e Goal, l’Ah-Hilal sarebbe pronto ad offrire al Napoli ben 120 milioni di euro per l’acquisto del nigeriano. Il club arabo avrebbe individuato il calciatore come l’uomo adatto per il reparto offensivo in vista dei prossimi anni. La situazione, però, sarebbe molto complessa al momento. Infatti, l’attaccante azzurro sembrerebbe molto propenso a rifiutare l’offerta, vista la volontà di rimanere in Europa ed in automatico nel calcio che conta.

Se l’offerta dovesse giungere a Castel Volturno potrebbe crearsi una situazione “difficile” da gestire. Per il Napoli si tratterebbe di una ghiottissima opportunità per incassare la cifra desiderata, ma per Victor Osimhen potrebbe consolidarsi una sorta di “declassamento”. Infatti, dopo aver condotto il Napoli verso lo Scudetto, il calciatore vorrebbe confermarsi in Europa alla corte di un top club, magari di Premier League.

In questa direzione, sarà quindi fondamentale valutare la volontà del calciatore. Quest’ultimo, è chiamato a prendere una decisione importante in attesa che la ricca offerta venga recapitata ad Aurelio De Laurentiis. In caso di cessione, si tratterebbe di una delle più grandi operazioni mai imbastite dal club azzurro nel corso degli ultimi anni e non solo.