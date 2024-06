Buongiorno al Napoli, si entra nel vivo: una novità in questa settimana – SKY

Il Napoli punta forte su Alessandro Buongiorno. Gli ultimissimi dettagli legati al possibile colpo in entrata tra le file azzurre.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a rifarsi il look in vista della prossima stagione. L’avvento dell’allenatore italiano in panchina è solo un punto di partenza, motivo per il quale la società è pronta ad investire sul mercato. Da diversi giorni, il club azzurro è tra le dirigenze più attive in entrata e in uscita.

A tal proposito, il DS Manna avrebbe individuato diversi obiettivi che potrebbero fare al caso del Napoli. Le richieste di Antonio Conte sono molto chiare, e tra le prime esigenze c’è quella di ingaggiare un difensore centrale. Non a caso, la difesa è stato uno dei reparti che ha sofferto di più nell’ultima stagione. La società è pronta ad “accontentare” il tecnico, motivo per il quale il primo della lista porta il nome di Alessandro Buongiorno. L’attuale difensore del Torino è reduce da una buonissima stagione, quindi in automatico risulta pronto per il salto di qualità.

Mercato Napoli, si intensificano i contatti per Buongiorno: le ultime

La trattativa tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno è pronta a decollare. La società azzurra ha ormai deciso, motivo per il quale il difensore italiano è primo nelle gerarchie. A semplificare le cose, sarebbe stata la stima che Antonio Conte prova nei confronti del calciatore. Come riportato da “Sky” la settimana appena iniziata potrebbe essere cruciale. Infatti, con ogni probabilità ci saranno dei contatti importanti tra le due compagini, con i protagonisti che proveranno quantomeno ad imbastire l’operazione.

L’affare tra le due società è tutt’altro che semplice. Nonostante i buoni rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo, quest’ultimo non ha intenzione di cedere facilmente Alessandro Buongiorno. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma il patron dei granata proverà a guadagnare quanto più possibile dalla cessione. Infatti, il valore potrebbe aumentare ancor più anche a causa dell’Europeo che si giocherà in Germania tra pochi giorni.

L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà decidere se assecondare tutte le richieste o virare altrove. Il patron potrebbe effettuare uno sforzo economico per permettere ad Antonio Conte di godere delle prestazioni di uno dei migliori difensori centrali in circolazione. Durante i prossimi giorni, l’operazione potrebbe subire degli sviluppi importanti ed avviarsi verso le battute finali.