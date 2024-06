Kvaratskhelia si espone: super messaggio per i tifosi del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media georgiani in vista di Euro 2024: le parole sul Napoli.

L’attaccante degli azzurri, Khvicha Kvaratskhelia, ha lanciato un messaggio ai tifosi del Napoli a seguito di una breve intervista ai microfoni dei media georgiani. Tra qualche giorno saranno momenti storici in Georgia per la prima partecipazione ad un europeo di calcio. Capitanata tecnicamente da Kvaratskhelia, la Georgia è pronta a scendere in campo nel girone condiviso con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca.

Nelle ultime settimane, il 77 del Napoli è stato al centro del dibattito per via di alcune voci di mercato che lo hanno visto protagonista. L’ex Dinamo Batumi, infatti, è stato accostato al Paris Saint-Germain che, dopo aver perso Kylian Mbappè trasferitosi al Real Madrid, avrebbe individuato in Kvara l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni europee in vista della prossima stagione.

La squadra francese, infatti, avrebbe offerto una cifra vicina ai 110 milioni di euro che però non ha conquistato Aurelio De Laurentiis. Il patròn azzurro ha deciso di puntare sulla propria stella per avviare il progetto di ricostruzione del Napoli dopo la deludentissima stagione appena conclusa. Il georgiano, nonostante ciò, è riuscito ad ottenere delle buone statistiche: 11 gol e 5 assist.

Kvara manda un messaggio ai tifosi del Napoli: “Voglio rendervi felici”

L’ala sinistra si è reso protagonista a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate ai media georgiani. Kvara ha speso parole al miele per l’ambiente partenopeo oltre che per le persone che lo hanno accompagnato in questo percorso calcistico e di vita: “Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità”.

Il calciatore, inoltre, ha voluto anche rendere omaggio al ruolo del tifoso, della sua passione e sostegno: “Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi farle credere di essere sbagliato, devi giustificare le loro speranze”.

Parole tutt’altro che scontate che certificano l’umiltà di un calciatore che ha sposato pienamente la causa azzurra vivendola e rispettandola. Infine ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Napoli e a quelli della nazionale georgiana: “Lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì [a Napoli], ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici”.