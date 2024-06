Italia-Bosnia, Spalletti stupisce tutti: la scelta sui giocatori del Napoli

L’ultima amichevole prima di Euro 2024 vedrà l’Italia di Luciano Spalletti impegnata contro la Bosnia ed Erzegovina: le formazioni ufficiali.

La Nazionale Italiana affronterà l’ultima prova contro la Bosnia ed Erzegovina prima di partire per la Germania e scendere in campo ad Euro 2024. La squadra azzurra è pronta a prendere la scena dopo il deludente pareggio nell’ultima amichevole contro la Turchia che ha scatenato un po’ di malcontento tra i tifosi.

Al Castellani di Empoli tornerà anche il mister degli azzurri, Luciano Spalletti, allenatore dei toscani, prima delle giovanili, poi della prima squadra, dalla stagione 93/94 all’annata calcistica 97/98. Una cornice speciale che spera possa portargli fortuna in vista del prossimo ed imminente europeo da disputare.

Italia-Bosnia ed Erzegovina, le formazioni ufficiali: nessun calciatore del Napoli in campo

L’Italia è pronta a scendere in campo per difendere il titolo da Campione d’Europa in carica e per farsì che ciò avvenga, gli azzurri sono chiamati a disputare un match convincente e per il morale e per dimostrare all’intero continente che, nonostante il girone di ferro con Spagna, Croazia ed Albania, la squadra di Luciano Spalletti può essere la vera outsider del torneo.

Nonostante ci si aspettasse la concessione di una maglia da titolare, Spalletti ha deciso di tenere fuori tutti i calciatori del Napoli (Meret, Di Lorenzo, Folorunsho e Raspadori). Di seguito le formazioni ufficiali:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. All.: Spalletti.

Bosnia ed Erzegovina (3-5-2): Piric; Bicakcic, Ahmedhodzic, Katic; Gazibegovic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Mujakic;, Demirovic, Gigovic. All.: Miloševìc