Chiesa-Napoli, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Settimana decisiva”

Sulla trattativa tra il Napoli e Federico Chiesa della Juve c’è da segnalare un annuncio davvero importante del giornalista italiano Fabrizio Romano.

Il Napoli, dopo aver annunciato ufficialmente Antonio Conte come suo nuovo allenatore, è sicuramente tra i club più attivi in queste prime settimane di calciomercato estivo. Lo stesso tecnico pugliese, infatti, si è mosso in prima persona su alcuni obiettivi azzurri. Basti pensare che l’ex ct della Nazionale italiana ha telefonato ad Alessandro Buongiorno del Torino per fargli sposare la causa azzurra.

Il capitano del team granata, dunque, è il primissimo obiettivo del Napoli per rinforzare la sua difesa. Tuttavia, oltre ad Alessandro Buongiorno, il club di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo un altro calciatore che sta per iniziare l’Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti. Il giocatore in questione è Federico Chiesa. Proprio sul futuro del giocatore della Juventus c’è da segnalare un annuncio importante da parte di ‘Fabrizio Romano‘.

Mercato Napoli, l’annuncio di Fabrizio Romano: “In settimana l’agente di Chiesa incontrerà Giuntoli”

Il giornalista sportivo, e tra i massimi esperti delle dinamiche di calciomercato, ha infatti dato questi aggiornamenti sul proprio canale ‘YouTube’: “Fali Ramadani, agente di Chiesa, verrà in Italia la prossima settimana e parlerà con Critiano Giuntoli del futuro del suo assistito. Anche se c’è la sensazione che la Juve abbia messo in vendita il giocatore. L’obiettivo del club bianconero è quello di vendere Chiesa per avere le risorse necessarie per arrivare a Koopmeiners dell’Atalanta. Su Chiesa c’è il Napoli, ma anche altri club: sia italiani che di campionati esteri”.

Queste parole di Fabrizio Romano, di fatto, hanno confermato che la settimana prossima sarà decisiva per conoscere qualcosa in più del futuro di Federico Chiesa. Su quest’ultimo c’è sicuramente l’interesse del Napoli, anche a prescindere di una cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG (cosa al momento che sembra improbabile).

Quello di Federico Chiesa, infatti, è stato uno dei primi nomi fatti ad Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna per rinforzare il suo Napoli. Tuttavia, così come detto in giornata dallo stesso Fabrizio Romano, ci sono anche altre squadre sull’attuale giocatore della Juventus.

Sull’attaccante, infatti, ci sono gli occhi della Roma di Daniele De Rossi e di almeno tre squadre della Premier League. I team inglesi accostati in queste ore a Federico Chiesa sono il Newcastle, il Manchester United ed il Liverpool.