Calciomercato Napoli, Manna prepara un doppio colpo da sogno: l’idea

Manna punta a migliorare il reparto dopo la disastrosa annata calcistica: De Laurentiis pronto ad investire su due difensori.

Il direttore sportivo degli azzurri ha già in mente un piano per aumentare il livello qualitativo della squadra in più zone del campo. In attacco Victor Osimhen è prossimo alla partenza e le varie voci di mercato rivedono in Romelu Lukaku il principale candidato per sostituire il bomber nigeriano dato il rapporto solido con Antonio Conte mentre in difesa Manna si starebbe mettendo all’opera per mettere a disposizione del mister leccese una nuova coppia di centrali.

In Serie A gli azzurri hanno subìto 48 reti: ben 20 gol in più rispetto alla stagione valsa lo scudetto. Un confronto chiaro che ha condotto il nuovo direttore sportivo del Napoli a prendere la decisione di mettere a segno un doppio colpo di mercato che possa diminuire la distanza con le altre difese del campionato italiano.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn ed esperto di calciomercato Orazio Accomando, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad chiudere le trattative per entrambi gli obiettivi di mercato pur di avviare immediatamente il progetto di ricostruzione. Un modo necessario per veder il Napoli immediatamente competitivo nella prossima annata calcistica.

Un centrale non esclude l’altro: la nuova situazione in difesa

La società non è affatto soddisfatta dell’atteggiamento difensivo assunto dagli azzurri nella stagione appena conclusa: troppe incertezze e pochi segnali positivi da un reparto che dopo l’addio di Kim Min-jae ha perso un vero e proprio leader. Tra i principali candidati per la difesa partenopea ci sarebbero Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, in forze all’Atletico Madrid con un contratto in scadenza fissato al prossimo 30 giugno.

Il contratto in scadenza del calciatore spagnolo potrebbe essere la chiave per l’acquisto dei due giocatori, nei radar del Napoli. Buongiorno ha un cartellino oneroso (tra i 35 ed i 45 milioni di euro) ma secondo quanto trapela, la società avrebbe il desiderio, sotto il forte consenso di Conte, di accontentare le richieste dell’ex Juve anche per scaldare di nuovo la piazza con un acquisto ad effetto.

Buongiorno ha compiuto una stagione brillante e sul piano tecnico e sul piano di leadership: il suo club ha incassato soltanto 36 reti in 38 gare totali. Il capitano del Torino sarà impegnato con l’Italia ad Euro 2024 e soltanto dopo la conclusione della sua avventura estiva in Germania, prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.