Calciomercato Napoli, ecco il jolly che vuole Manna: 12 milioni e si chiude!

Il Napoli lavora ad un possibile colpo di mercato proveniente dalla Serie A. Il calciatore, consigliato da Hamsik e Calzona in passato, piace tanto al nuovo direttore sportivo azzurro.

Il Napoli lavora per rifare il look alla rosa in vista della prossima stagione. L’annata terminata con il decimo posto, che vale l’esclusione dalle competizioni europee del prossimo anno, non ha rispettato gli obiettivi posti dalla società nella scorsa estate, motivo per il quale il futuro di tanti calciatori è in bilico, e si valutano nuovi profili da inserire nell’organico partenopeo. La sessione estiva di calciomercato è ormai alle porte, e la sinergia tra Antonio Conte e Giovanni Manna sarà di fondamentale importanza per decretare idee di mercato, che il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà tramutare in colpi. Tra i nomi che potrebbero fare comodo al nuovo Napoli c’è quello di un jolly che gioca in Serie A, per cui il neo d.s. partenopeo è pronto all’affondo decisivo.

Napoli, idea Suslov per il centrocampo: servono 12 milioni per convincere l’Hellas Verona

Il Napoli prepara i colpi in entrata da ufficializzare con l’inizio della sessione estiva di mercato. Nel mirino del club azzurro, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sarebbe finito il giovane Tomas Suslov. Il jolly dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni del campionato appena concluso, motivo per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per trovare un accordo con gli scaligeri. Per convincere il club del presidente Maurizio Setti a cedere lo slovacco servono 12 milioni di euro cash.

Il calciatore, che nel corso dell’anno è stato consigliato alla dirigenza azzurra sia da Marek Hamsik che da mister Cicco Calzona, che lo allena in Nazionale, è reduce da una stagione da protagonista con la maglia gialloblù. Sotto la guida di Marco Baroni, in Serie A, il classe 2002 ha siglato 4 reti e fornito 5 assist in 33 apparizioni. Il d.s. Manna starebbe seriamente valutando l’acquisto del talento nato a Spišská Nová Ves, anche per la qualità di saper ricoprire più ruoli del centrocampo, e non solo: in stagione, il baby talento dell’Hellas ha giocato sia da trequartista che da ala d’attacco, e all’occorrenza è stato schierato come centrocampista centrale, al fianco di un altro calciatore che presto sarà azzurro, ovvero Michael Folorunsho.

Suslov, se dovesse sposare la causa partenopea, ritroverebbe il compagno di nazionale e amico Stanislav Lobotka, che potrebbe aiutarlo ad inserirsi nel minor tempo possibile. Il calciomercato è alle porte, e il talento della Nazionale slovacca potrebbe essere uno dei primi colpi del nuovo corso azzurro.