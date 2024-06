Rinnovo Kvaratskhelia, nuova proposta del Napoli: la posizione del giocatore

L’esterno offensivo georgiano valuta la permanenza nel capoluogo campano, gli azzurri propongono un ricco adeguamento.

Il Napoli è pronto a immergersi nella nuova stagione, il club azzurro ha intenzione di cancellare il pessimo andamento della peggiore annata delle gestione ADL. Gli azzurri sembrano essere ripartiti forte con l’acquisto di Antonio Conte sulla panchina, il tecnico guiderà la formazione partenopea fino al 2027. Proprio l’ex Juventus e Inter sarà fondamentale per l’imminente sessione di calciomercato che regalerà grandi gioie al popolo di fede napoletana. Lo stesso Conte, infatti, è già sceso in campo per assicurarsi della permanenza di alcuni giocatori attratti da offerte estere: tra questi figura Khvicha Kvaratskhelia, il Paris Saint Germain è forte su di lui. L’esterno georgiano, però, ha appena ricevuto una nuova proposta dal club azzurro che attende una risposta.

Il Napoli vuole blindare Kvara, i dettagli dell’offerta al georgiano

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti fermi di Antonio Conte, l’attaccante sarà fondamentale nel 3-4-3 proposto dal tecnico. Nonostante una stagione sottotono, il Napoli è pronto a blindarlo: come riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ADL ha messo sul tavolo il rinnovo a 4 milioni di euro più bonus con scadenza nel 2028 e inserimento di clausola in stile Osimhen. La proposta degli azzurri è leggermente inferiore alle richieste dell’agente di 5 milioni, ma c’è tanta fiducia di raggiungere l’accordo. La risposta del giocatore dovrebbe arrivare prima degli imminenti Europei, nei primi giorni della prossima settimana potrebbe esserci un summit tra Mamuka Jugeli – entourage del calciatore – e la dirigenza partenopea.

Si fanno sempre più lontane, dunque, le minacce del Paris Saint Germain che nelle ultime settimane è riuscito a convincere l’ex Dinamo Batumi con un ricco stipendio da 7,5 milioni. D’altra parte è prevalsa la volontà del Napoli di non privarsi del campione georgiano, il suo apporto sotto la gestione di Antonio Conte potrebbe risultare decisivo nel tentativo di avvicinarsi allo Scudetto. I tifosi sognano in grande, ma la permanenza di Kvara inciderà in maniera importante sull’ottimismo per lo Scudetto.

Si attende, dunque, il verdetto definitivo sul futuro del classe 2001 che è pronto a far esplodere di gioia il Diego Armando Maradona ancora una volta. Il Napoli è pronto a risollevarsi dopo la nefasta annata, la dirigenza azzurra intende mettere i giocatori nelle migliori condizioni e non avere ‘scontenti’. Il lavoro è stato avviato in maniera decisamente positiva, sorgono tutti i presupposti per un ottimo percorso.