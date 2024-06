Conte, quando sarà a Napoli: svelati luogo e data della presentazione

Cresce l’attesa per l’arrivo di Conte a Napoli: dopo l’ufficialità della sua firma per il club azzurro, si attende il suo arrivo in città per la sua presentazione.

L’ufficialità della firma di Antonio Conte ha riacceso l’entusiasmo in casa Napoli. I tifosi tornano a sognare un’annata da Scudetto come quella di due anni fa, dopo il clamoroso decimo posto di questa stagione. Il tecnico salentino sarà così chiamato a riportare la voglia di lottare ad una squadra che è spesso sembrata scarica dopo il trionfo ottenuto con Spalletti e le vicissitudini che hanno portato al suo addio. Nessuno dei tre tecnici che si sono susseguiti (Garcia, Mazzarri e Calzona) sono riusciti nemmeno lontanamente a riportare quel fuoco che si era visto nella precedente annata.

Dopo la firma per il club azzurro, comunque, Conte non ha immediatamente fatto tappa a Napoli, tornano inizialmente a Torino, città dove fino ad adesso risiede. Si attende però ovviamente anche il suo arrivo vero e proprio anche nella città partenopea per iniziare a mostrarsi ai suoi futuri tifosi.

Conte, luogo e data della presentazione col Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulle date che contraddistingueranno le prime visite alla città di Napoli da allenatore azzurro di Antonio Conte. Lunedì, così, sarebbe previsto il suo primo arrivo per fare un sopralluogo alle strutture di allenamento di Castel Volturno. Si tratterebbe di un mini-tour insieme al suo staff utile a conoscere il nuovo luogo di lavoro.

Per la presentazione, invece, bisognerà aspettare ancora un po’: la data ipotizzata dal quotidiano è quella di mercoledì 26 giugno. Si sceglierebbe, quindi, un altro mercoledì, dopo che il mercoledì di questa settimana utile alla firma sul contratto e all’annuncio ufficiale.

Riguardo il luogo, invece, ricevono conferme le voci che vogliono un grande evento al Palazzo Reale. Niente, quindi, presentazione al Teatro San Carlo visto il mancato accordo economico per la locazione di quest’ultimo, ma non per questo un evento meno sfarzoso. Il presidente De Laurentiis, così, si prende il suo tempo ma per regalare una presentazione in grandissimo stile, utile a sfoggiare a giornalisti e tifosi il tecnico con il difficile compito di riportare il Napoli ad altissimi livelli e rimediare, anche, rapidamente a qualche errore di gestione di troppo durante il periodo post-Scudetto.

Si attende quindi solo l’ufficialità di un simile programma perchè non c’è dubbio che i tifosi del Napoli seguirebbero con enorme affetto e grande partecipazione ogni tappa della prima conoscenza di Antonio Conte con la città partenopea.