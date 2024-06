Caprile, parole da brividi: che messaggio a Conte e al Napoli

Elia Caprile ha lanciato un messaggio da brividi a tutti i tifosi del Napoli: riguardo il suo futuro in azzurro dopo il prestito all’Empoli.

Con l’arrivo ufficiale di Antonio Conte, andrà definita la rosa che andrà a comporsi nella prossima stagione. Il club azzurro sarà chiamato a grandi cambiamenti dopo il decimo posto dell’ultima stagione e il futuro di tanti calciatori che da tanto vestono la maglia partenopea è da ritenersi in forte dubbio.

Sarà, in particolare, da valutare la situazione relativa al reparto dei portieri: Meret non ha mai convinto proprio tutti e, visto il suo contratto in scadenza nel 2025, si valutano anche altre soluzioni. Fra queste, senza dubbio riveste un piano di rilievo quella di Elia Caprile, portiere acquistato lo scorso anno dal Bari e subito girato in prestito all’Empoli, dove ha disputato una stagione di ottimo livello, chiusasi con la salvezza ottenuta al fotofinish grazie al gol a pochi minuti dalla fine del campionato siglato da Niang contro la Roma.

Caprile: “Napoli è il mio sogno”

Il portiere ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek, con delle parole da brividi proprio per Napoli. In particolare, l’ex Bari si è soffermato anche sulle sue origini familiari, essendo figlio di padre napoletano e mamma veronese. Così ha risposto su quale dei suoi lati prevalga di più: “Cinquanta e cinquanta. Sono napoletano nella voglia di cibo, davanti a una pizza non mi trattengo. Sono veneto per puntualità e perché sono preciso nella testa”.

Poi, il portiere è andato più a fondo riguardo il suo futuro partenopeo: “Essere allenato da Conte sarà divertente. Giocare nel Napoli sarebbe il coronamento di un sogno, mio da calciatore e di papà come tifoso. Ma pure mamma, che è veronese, dice che vorrebbe vivere a Napoli”. Interessante anche la chiosa sui suoi pregi e difetti: “Ho equilibrio interiore e il coraggio nelle uscite. Sono propositivo, bravo a far ripartire velocemente l’azione. A volte sono però troppo determinato nell’andare dritto per la mia strada”.

Insomma, a questo portiere la personalità davvero non manca e spetterà ad Antonio Conte e Giovanni Manna prendere una complicata decisione: puntare tutto su di lui o dare ancora fiducia ad Alex Meret? E nel caso in cui la decisione fosse la seconda, Caprile resterebbe da secondo oppure partirebbe per un nuovo prestito? Difficile fare un pronostico adesso: anche i due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro potrebbero chiarire ancora meglio le idee.