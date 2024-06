Buongiorno-Napoli, grandissima novità: colpo più vicino

Il centrale difensivo granata si avvicina sempre di più a sposare la causa azzurra, decisivo Antonio Conte: sognano i tifosi.

Prende forma il Napoli della stagione 2024/2025. Gli azzurri sono concentrati sul calciomercato per garantire nuovi innesti ad Antonio Conte, Manna dovrà adattare la rosa seguendo le richieste dell’ex tecnico interista che è pronto a scendere in campo con l’usuale 3-4-3. Di conseguenza tra i reparti che subiranno maggiori modifiche vi è ovviamente la difesa, dimostratasi eccessivamente fragile nella scorsa stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri partenopei, non fa notizia, è Alessandro Buongiorno, reduce da un campionato straordinario al Torino. Il centrale sarebbe perfetto nel terzetto difensivo proposto da Conte, attenzione perché proprio il leccese potrebbe essere decisivo per l’arrivo del ’99: grazie a Conte il colpo è adesso più vicino.

Napoli, Buongiorno vuole gli azzurri: decisivo Conte

Alessandro Buongiorno si avvicina sempre di più al Napoli, il difensore è fortemente desideroso di sposare il progetto azzurro e di essere allenato da Antonio Conte. Questa la notizia riferita questa mattina dal quotidiano Tuttosport, che sottolinea come la dirigenza napoletana abbia avviato da tempo i contatti con il calciatore. Manna ha infatti già incontrato l’agente di Buongiorno, i dialoghi tra le parti continuano.

A confermarlo è il tweet degli ultimi minuti di Fabrizio Romano di seguito riportato:

“Il Napoli avanza i contatti con Alessandro Buongiorno, obiettivo prioritario di Antonio Conte. Non ci sono ancora dialoghi con il Torino, che gli azzurri stanno però programmando”.

Altre novità, poi, arrivano da Matteo Moretto. L’esperto i mercato parla di nuovi contatti fra le parti per un’intesa sul contratto, che comunque sembra abbastanza vicina. Con il Torino, invece, nessun programma ufficiale ma il Napoli sarebbe pronto ad un grande investimento, avvicinandosi molto ai 40 milioni richiesti da Urbano Cairo per lasciarlo partire.

Si tratterebbe della prima esperienza di livello per il mancino, pronto al salto di qualità. Aumentano le probabilità di realizzare il grande colpo, l’ultimo ostacolo è rappresentato dal presidente granata che non intende separarsi dal capitano: solo una cifra vicina ai 45 milioni di euro potrebbe far vacillare il patron torinese, la proposta potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. Il ds azzurro vuole anticipare la concorrenza estera e mettere a segno il colpo prima dell’inizio degli Europei, ghiotta occasione per Cairo che spera in un’asta per Buongiorno. Il talento 25 enne è però molto vicino all’approdo al Maradona.