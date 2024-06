Futuro Osimhen, nessun club paga la clausola: l’ultima idea per la cessione

Spunta un nuovo scenario per il futuro del bomber nigeriano, sorgono grandi problemi per la cessione dell’attaccante ma c’è una speranza.

Il Napoli è pronto ad avviare l’importante processo di rifondazione in seguito alla nefasta annata, conclusa in decima posizione e di conseguenza senza qualificazione in alcuna competizione europea. Un pessimo traguardo, i risvolti negativi potrebbero versarsi addirittura sul mercato: a dimostrarlo è il caso Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, è pronto a salutare la società che gli ha permesso di diventare grande, ma non sono ancora apparsi club intenzionati a pagare la clausola rescissoria di 13o milioni di euro. Appena un anno fa, la tripla cifra non sarebbe bastata al presidente De Laurentiis che si è opposto con fermezza alla cessione. Dopo appena una stagione gli scenari sono totalmente cambiati e gli azzurri sono in difficoltà. Tuttavia, potrebbe apparire un’ipotesi che soddisferebbe i partenopei: le speranze sono puntate sui club sauditi.

Cessione Osimhen complicata, il Napoli spera nella Saudi Pro League

Victor Osimhen è sul piede di partenza, l’unico ostacolo è rappresentato dall’assenza di club intenzionati a sborsare 130 milioni – aspetto decisamente preoccupante. D’altra parte, come riferito dalla redazione di Sky Sport, un’ipotesi che soddisferebbe le richieste del club azzurro sarebbe rappresentata dall’Arabia Saudita. Il Napoli, infatti, spera nell’interesse di club orientali e soprattutto nella volontà del giocatore di sposare un nuovo tipo di progetto e di stile di vita. D’altra parte l’Arabia resta, al momento, un’ipotesi remota poiché il giovane centravanti sembra essere intenzionato al salto di qualità in Premier League o comunque in Europa. L’Arsenal è tra le pretendenti, ma la cifra da capogiro spaventa i gunners che sperano di abbassare le richieste di ADL.

Anche il Paris Saint Germain appare tra le società interessate a Osimhen, ma la pista con il club francese si è decisamente raffreddata. La situazione non lascia dormire sonni tranquilli al club campano che spera di incassare il pieno valore della clausola, per poi riversarla sul mercato. La vendita di VO9 permetterebbe al Napoli di realizzare quasi tutti i colpi che formerebbero la nuova rosa di Antonio Conte, tra cui proprio il nuovo attaccante. Per il post Osimhen piace tanto Romelu Lukaku, pupillo assoluto del tecnico salentino che spera di riaverlo a disposizione dopo la straordinaria esperienza all’Inter. Se l’affare con il Chelsea non dovesse concretizzarsi, Dovbyk è un profilo su cui Giovanni Manna punterebbe volentieri. L’attaccante del Girona piace agli azzurri, ma tutto passerà dalla cessione dell’ex Lille.