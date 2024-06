Conte-Lukaku, contatti in corso: ‘assist’ del Chelsea al Napoli

Il Napoli punta Romelu Lukaku per l’attacco. Le ultimissime sulla mossa di Antonio Conte per convincere il calciatore.

L’annuncio tanto atteso è ormai arrivato: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo i diversi casting tenuti da Aurelio De Laurentiis, il club azzurro ha deciso di chiudere l’operazione con il primo obiettivo. Infatti, l’ex Juventus è da sempre nel mirino della dirigenza, motivo per il quale c’era la volontà di concludere l’affare. La giornata di mercoledì è stata ovviamente quella decisiva, con il neo condottiero che ha posto nero su bianco la propria firma.

L’avvento di Antonio Conte a Napoli è un messaggio chiaro per l’intero campionato. Attraverso tale mossa, il presidente De Laurentiis ha comunicato l’apertura di un nuovo ciclo che con ogni probabilità permetterà agli azzurri di tornare a competere ad alti livelli. Nel calcio, non è mai detta l’ultima parola, ma l’ex Tottenham vanta una mentalità vincente capace di “modificare” il morale della squadra. Oltre a ciò, però, anche il mercato rappresenta un tassello importante. Non a caso, proprio l’allenatore starebbe lavorando in primo piano per l’arrivo di Romelu Lukaku.

Conte spinge per l’arrivo di Lukaku: l’idea del Chelsea per la cessione

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del club. Dopo l’arrivo di Antonio Conte, la società azzurra si è fiondata sul mercato. Quest’ultimo dovrà permettere al neo tecnico di formare una squadra all’altezza. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” uno dei primi obiettivi porta il nome di Romelu Lukaku, il quale nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Roma in prestito. Il belga è di proprietà del Chelsea, ma i londinesi starebbero già lavorando alla cessione permanente. Nel contratto è inserita una clausola da circa 37 milioni di euro, ma non è da escludere un possibile accordo che si aggiri vicino ai 20-25 milioni pur di concludere l’operazione.

La direzione della trattativa potrebbe essere “segnata” da Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del belga, motivo per il quale starebbe lavorando per portarlo a Napoli nella prossima stagione. I due hanno già collaborato insieme ai tempi dell’Inter e i risultati sottolineano il rapporto incredibile. Non a caso, ci sarebbe stato un primo contatto telefonico, con il neo allenatore azzurro che avrebbe quantomeno spiegato il progetto partenopeo al calciatore.

Un altro tassello è legato allo stipendio del belga, il quale percepisce ben 12 milioni di euro a stagione dal Chelsea. Ovviamente, si parla di una cifra improponibile in Italia, motivo per il quale in caso di arrivo ci sarà la necessità di “riformare” il contratto e non solo.