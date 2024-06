Europei Italia, la scelta sui calciatori del Napoli: esclusione a sorpresa

Gli Europei sono vicini e Luciano Spalletti è pronto a mettere in luce le sue decisioni, in ottica Napoli potrebbe esserci un’esclusione.

Tra poco tempo verranno fuori le 3 esclusioni di Luciano Spalletti per gli Europei poiché 29 calciatori dovranno diventare 26 compresa la presenza dei 3 portieri, per quanto riguarda il Napoli probabilmente ci sarà un’esclusione a sorpresa.

Luciano Spalletti è pronto a dichiarare le sue decisioni poiché inizialmente i preconvocati erano 30, adesso con l’assenza di Acerbi e Scalvini sono 29 dato che sono stati sostituiti solo con l’arrivo di Gatti. In questo momento il c.t della nazionale dovrebbe fare altri 3 tagli: uno in porta, uno a centrocampo e l’ultimo in attacco.

Le ultime sugli Europei: Meret rischia di non essere convocato

Occhio ad Alex Meret che potrebbe essere escluso e sostituito da Provedel, anche perché il tecnico ha annunciato un problema fisico rimediato dal calciatore partenopeo, come annunciato nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda il centrocampo c’è un altro taglio importante ed è quello di Samuele Ricci che probabilmente non verrà convocato. La bella notizia per il Napoli arriva da Michael Folorunsho che, salvo sorprese, volerà in Germania avendo avuto la meglio sull’attuale centrocampista del Torino.

In fase offensiva ci sono due strade: Riccardo Orsolini e Mattia Zaccagni, il primo sembra essere leggermente in vantaggio pertanto Zaccagni dovrebbe essere escluso per quest’Europeo. I nomi di tutti i convocati saranno disponibili a breve poiché l’obbligo per le Nazionali è quello di annunciare la rosa massimo una settimana prima dell’esordio.

La prima partita dell’Italia sarà il 15 Giugno contro l’Albania, alle ore 21:00. La nazionale dovrà affrontare poi altre due partite contro Spagna e Croazia per riuscire ad aggiudicarsi un posto per le migliori 16 d’Europa. Non sarà facile affrontare questo girone il quale sembra essere abbastanza ostico con Croazia e Spagna che rappresentano due grandi Nazionali composte da calciatori talentuosi e d’esperienza, da non sottovalutare l’Albania.

La convocazione di Folorunsho è stata meritatissima: il centrocampista si è fatto valere con la maglia del Verona ed è subito finito nei radar di Spalletti. Meret, invece, ha giocato in una squadra che ha disputato un’annata sottotono e questo ha portato dei danni anche alle prestazioni del numero 1 azzurro. Senza dubbio l’infortunio non lo ha aiutato particolarmente quindi salvo imprevisti il prescelto dovrebbe essere Ivan Provedel. Oltre al portiere e il centrocampista classe 1998 ci sono altri 2 convocati del Napoli: Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo.