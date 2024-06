Calciomercato Napoli, Simeone in bilico: il sostituto arriva dalla Serie A

Il Napoli potrebbe salutare nelle prossime settimane l’argentino Simeone. Giovanni Manna, proprio per questo motivo, ha già in mente il suo sostituto.

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo, esattamente nella mattinata di ieri, è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis con il suo consueto tweet. Una volta arrivata questa comunicazione, nella tifoseria partenopea è scoppiata la ‘Conte mania’. L’ingaggio del tecnico pugliese, soltanto con il suo arrivo, ha risollevato un ambiente molto depresso dopo la stagione tremenda che si è appena conclusa.

Tuttavia, ovviamente, il Napoli si sta muovendo già da qualche settimana in sede di calciomercato per accontentare le richieste dello stesso Antonio Conte. Si stanno facendo tanti nomi in entrata intorno alla squadra azzurra. Ed uno di questi riguarda proprio chi dovrebbe prendere il posto di Giovanni Simeone che, dopo due stagioni, sembra essere sempre più vicino a dire addio al team partenopeo. Al suo posto, potrebbe esserci Lorenzo Lucca.

Calciomercato Napoli, Manna vuole Lucca in caso di cessione di Simeone

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli ha già in mente il sostituto dell’ex calciatore di Fiorentina e Verona. Giovanni Manna, di fatto, ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca. L’Udinese lo riscatterà dal Pisa per circa 8 milioni di euro, ma l’attaccante di 23 anni potrebbe lasciare il team friulano dopo appena una sola stagione.

Il Napoli, dunque, potrebbe fiondarsi su Lorenzo Lucca se, come probabile, Giovanni Simeone dovesse cambiare aria. L’attaccante argentino, dopo che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell’anno dello scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina partenopea, è stato tra i più deludenti dell’annata terminata dieci giorni fa con il pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce.

Basti pensare che Giovanni Simeone ha segnato solo 3 gol nei 37 gettoni collezionati quest’anno, anche se contraddistinti da pochissimi minuti sul campo. Nella maggior parte di queste partite, infatti, il centravanti argentino è entrato nei minuti finali, se non proprio in quelli di recupero.

Sull’ex calciatore di Fiorentina e Verona, dunque, bisogna registrare l’interesse di diverse squadre, tra cui la Lazio. Mentre Lorenzo Lucca, dopo gli 8 gol ed i 4 assist forniti nel campionato di quest’anno con la maglia dell’Udinese, potrebbe avere l’occasione di dover essere allenato da un allenatore importante come Antonio Conte. Il Napoli, inoltre, potrebbe approfittare degli ottimi rapporti che intercorrono tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo.