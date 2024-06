Ultime notizie SSC Napoli, “cena di mercato” tra Conte e ADL: definite due priorità

Ieri, a Roma, è andato in scena il primo summit di mercato tra De Laurentiis e Conte, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo del tecnico.

Il Napoli riparte da Antonio Conte. Non c’è ormai alcun dubbio in seguito a quanto successo ieri a Roma, dove il tecnico ieri è arrivato per un primo incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, prima di passare alle firme sui contratti, previste per oggi.

L’annuncio ufficiale, dunque, arriverà a stretto giro (qui per tutte le ultime), dopo una lunga ed estenuante trattativa. L’importante, però, è il risultato, e il medesimo è di quelli che fa esplodere di gioia i supporters partenopei, alla ricerca di riscatto dopo un campionato che definire deludente è dire anche poco.

Insomma, finalmente ci siamo, ma per Antonio Conte al Napoli è solo una questione di passaggi formali. Non a caso, stando a quanto fatto trapelare dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ieri nel summit tra tecnico e presidente si è parlato anche di calciomercato, per cui ci sono due priorità: la punta centrale e il difensore centrale.

News SSC Napoli, cosa è trapelato dal summit di ieri a Roma tra Conte e ADL

Tutto pronto per l’annuncio ufficiale del passaggio di Antonio Conte al Napoli, ma è già tempo di calciomercato in casa partenopea. Di questo se n’è parlato nel corso della cena andata in scena nella serata di ieri, martedì 4 giugno, a Roma.

A fare il punto della situazione è il quotidiano La Gazzetta dello Sport: di seguito, quanto riportato:

Nell’incontro di ieri si è parlato anche di Lukaku – prima scelta di Conte per il post Osimhen – e del difensore centrale, l’altra priorità per rinforzare la squadra. Il monte ingaggi dovrà essere contenuto, gli investimenti mirati: insomma, non sarà rivoluzione come ci si aspettava qualche settimana fa. A Conte la squadra piace, vuole puntellarla nei ruoli che ritiene scoperti e poi provare a recuperare mentalmente e fisicamente gli elementi che hanno faticato nell’ultimo campionato

Idee chiare per il Napoli che sarà e che porterà, per la gioia di tutti i tifosi azzurri, la firma di Antonio Conte, big assoluto su cui De Laurentiis si affida per rinascere.