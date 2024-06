Ultime notizie Napoli, l’agente di Chiesa arriva in Italia: importantissima novità!

Federico Chiesa è stato fortemente accostato al Napoli e il suo agente sta arrivando in Italia, c’è un’importante novità sulla possibile cessione.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha generato un certo entusiasmo tra la tifoseria azzurra. Lo sconforto e la delusione per la stagione appena terminata, hanno già lasciato spazio alla gioia e alla speranza che il Napoli torni immediatamente a lottare per il vertice della classifica. Da questo punto di vista l’ingaggio di Conte è sinonimo di garanzia, a patto che il presidente De Laurentiis completi l’opera di rivoluzione, acquistando i calciatori indicati dal tecnico.

Un’occasione a sorpresa potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa. L’esterno della Juventus ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ovvero tra un anno. Ciò vuol dire che, in assenza di un rinnovo di contratto, i bianconeri saranno costretti a cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo il prossimo anno a parametro zero. Al momento non ci sono segnali sul possibile rinnovo, anche perché da Torino filtrano voci sul fatto che Thiago Motta – allenatore in pectore dei bianconeri – abbia già dato il benestare sulla cessione per finanziare il mercato.

L’agente di Chiesa in arrivo in Italia, previsto già un incontro con la Roma

E proprio a proposito della possibile cessione, arrivano importanti aggiornamenti. Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, sarà a Roma la prossima settimana. L’occasione sarà utile per avere un primo approccio con la Roma, società fortemente interessata al giocatore, visto che Daniele De Rossi è un grande estimatore dell’esterno della Juventus e della Nazionale.

Suo grande estimatore, però, è anche Antonio Conte. Il neo allenatore del Napoli ritiene Chiesa il miglior esterno italiano in circolazione e farà di tutto – se fosse messo sul mercato – per portarlo in azzurro. Tra la società partenopea e la Juventus, inoltre, c’è in ballo la questione di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha espresso la volontà di cambiare squadra e i bianconeri sono in prima fila per l’eventuale acquisto. Se davvero dovesse concretizzarsi la cessione del capitano partenopeo, sarebbe facile immaginare anche un tentativo per Chiesa da parte di De Laurentiis. Infine, va ricordato, che a Roma ci sono anche gli uffici della Filmauro. Dunque non sarebbe complicato per il presidente del Napoli organizzare un incontro romano con l’agente di Federico Chiesa.