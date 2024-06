Retrocesso in Serie B con il Frosinone, lo vuole il Napoli: occasione low cost

Spunta un nuovo nome nel mirino del Napoli, la società partenopea sta chiedendo informazioni su un giocatore del Frosinone.

La sessione di calciomercato è già iniziata, il Napoli sta entrando nel vivo delle trattative estive. La società partenopea può iniziare ad effettuare le prime manovre di mercato, anche perché Antonio Conte è arrivato in panchina azzurra. Adesso, si avrà una visione molto più chiara di quelle che saranno le esigenze e gli obiettivi del tecnico salentino. La dirigenza partenopea può quindi, iniziare a lavorare per rifondare la squadra. Bisognerà inserire in rosa dei giocatori che abbiano tanta voglia di mettersi in gioco e soprattutto, con caratteristiche ben definite.

L’obiettivo del club dovrà essere quello ripartire con la giusta carica, al fine di non ripetere la stagione poco soddisfacente del campionato 2023/2024. La squadra dovrà puntare su una stabilità, in modo tale da spingere verso la continuità delle vittorie. Per questo motivo, il mercato estivo sarà abbastanza impegnativo. Nonostante ciò, il nuovo dirigente sportivo Giovanni Manna ha già le idee chiare sulle prossime manovre di mercato. Per quanto riguarda il blocco dei centrocampisti, spunta un nuovo nome proveniente dal Frosinone.

Mercato Napoli, il club partenopeo spinge per Brescianini del Frosinone

Con l’addio di Piotr Zielinski, il Napoli perde uno dei centrocampisti più importanti per la squadra. Per questo motivo, bisognerà trovare dei rinforzi da inserire all’interno della rosa. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la società partenopea sembrerebbe fortemente interessata al giocatore del Frosinone, Marco Bresciani. Inoltre, potrebbe significare una vera e propria occasione per il club azzurro, in quanto si tratterebbe un’operazione low cost. A tal proposito, la retrocessione in Serie B del Frosinone potrebbe facilitare l’arrivo del calciatore alla squadra di Antonio Conte.

“Il Napoli si rinforzerà ovunque, anche a centrocampo: oltre a Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni del Tottenham, che Conte conosce molto bene e che Manna aveva già cercato per la Juve a gennaio, il Napoli non smette di pensare a Marco Brescianini del Frosinone. Il 24enne, scuola Milan, è un obiettivo concreto. Un’occasione di mercato dopo la retrocessione della sua squadra in B. E ancora: Ugarte del Psg e Manu Koné del Mönchengladbach. Sudakov? Lo Shakhtar spara altissimo e c’è tanta concorrenza”.

Il centrocampista del Frosinone non è però, l’unico giocatore seguito dagli azzurri. Infatti, il d.s. Manna sta valutando anche altri nomi, tra cui Hojbjerg del Tottenham, Ugarte del Psg e Manu Koné del Mönchengladbach. Anche Sudakov rimane nel mirino del Napoli, ma la cifra richiesta dallo Shakhtar sembra essere un po’ troppo alta per la società partenopea.