Napoli, Conte ha lasciato la Filmauro: risposta da brividi ai giornalisti! (VIDEO)

Antonio Conte ha lasciato la Filmauro in compagnia del DS Manna. Le prime parole del tecnico ai giornalisti.

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di unire le proprie strade. L’ormai nuovo allenatore del Napoli ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi anni. La notizia era già nell’aria da diverse settimane, ma nelle ultime ore il tutto si è concretizzato. Arrivato ieri all’aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino, l’ex Juventus ha poi incontrato il presidente De Laurentiis e il resto della società.

Nella giornata odierna, in modo particolare stamattina, i dialoghi sono entrati nel vivo. Infatti, verso le ore 12:30 è arrivato la presentazione ufficiale del Napoli sui propri canali social. L’esperienza di Antonio Conte inizierà a breve, ma già da qualche ora sono state poste le basi per un futuro molto importante.

Conte lascia la Filmauro: la risposta ai giornalisti!

Antonio Conte ha lasciato la Filmauro dopo aver firmato il proprio contratto con il Napoli. L’allenatore azzurro ha incontrato il presidente De Laurentiis e il DS Manna per mettere nero su bianco la propria firma. Dopo aver concretizzato il tutto, negli ultimissimi minuti, il neo tecnico partenopeo ha lasciato la sede della Filmauro situata a Roma. Durante l’uscita alcuni giornalisti hanno posto diverse domande, ma la risposta del condottiero è stata molto semplice: “Non vediamo l’ora di iniziare”.



Si tratta di un segnale molto forte, ancor più da parte di un uomo che fa del lavoro il suo punto di forza. A Castel Volturno la parole d’ordine sarà disciplina, con i calciatori che dovranno mettersi a disposizione del tecnico fin dal primo allenamento. Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex Juventus per aprire un nuovo ciclo e provare quantomeno a centrare nuovi successi in Italia e non solo. L’obiettivo principale è quello di tornare ad essere competitivi, anche grazie ai diversi innesti che arriveranno dal mercato.