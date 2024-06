Di Lorenzo, Conte scende in campo: “Può succedere domani”

Antonio Conte scende in campo per chiarire la situazione del capitano Giovanni Di Lorenzo a Napoli, può succedere domani a Torino.

Antonio Conte è l’allenatore del Napoli ed il ruolo che ricopre risulterà fondamentale ai fini del calciomercato estivo che il Napoli dovrà svolgere e in entrata e in uscita. In merito ai possibili acquisti il nome di Romelu Lukaku sta prendendo sempre più quota: secondo alcune indiscrezioni Conte avrebbe chiamato personalmente la punta belga per convincerlo a scegliere la destinazione partenopea.

In uscita, però, c’è sempre il nome del capitano Giovanni Di Lorenzo. L’ex terzino destro dell’Empoli ha espresso la sua volontà di lasciare il capoluogo campano per accasarsi altrove a seguito del trattamento ricevuto dal presidente De Laurentiis che in un primo momento, secondo quanto dichiarato dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, avrebbe definito anche il capitano cedibile. Una scelta che avrebbe tradito la fiducia di Giovanni Di Lorenzo, nonostante il recente comunicato del Napoli che ha espresso fermamente la volontà di trattenere il calciatore sotto l’ombra del Vesuvio, alla luce del lungo contratto, di altri 4 anni, che lo lega ancora agli azzurri. L’agente ha in seguito replicato affermando che porterà avanti la richiesta del giocatore di voler lasciare Napoli.

Presto, molto presto, potrebbe esserci però la mossa in prima persona di Conte stesso, pronto a incontrare Giuffredi a Torino.

Conte vuole trattenere Di Lorenzo, domani a Torino l’incontro con Giuffredi

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Antonio Conte nella giornata di domani potrebbe incontrare a Torino l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Il nuovo allenatore del Napoli vorrebbe convincere il calciatore affinchè quest’ultimo resti al Napoli e possa essere parte integrante del progetto che l’ex Inter avrebbe in mente.

Una mossa che potrebbe certificare la forte volontà di Conte nel trattenere giocatori, secondo la sua visione, fondamentali per avviare il progetto di ricostruzione indetto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Una situazione che si evolverà col passare dei giorni e con l’inizio effettivo del calciomercato.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime settimane, su Di Lorenzo c’è stato il forte interesse di Inter, Roma e Juventus. La squadra nerazzurra vorrebbe puntare sul capitano del Napoli qualora Dumfries dovesse lasciare il capoluogo lombardo; i giallorossi, invece, vorrebbero approfittare del rapporto con il proprio allenatore, Daniele De Rossi, che lo avrebbe addirittura telefonato per conoscere realmente la sua situazione; i bianconeri, invece, sembrerebbero orientati allo scambio con Federico Chiesa soltanto se la società partenopea aggiungerà alla trattativa un conguaglio economico soddisfacente.