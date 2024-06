Conte, nuovo annuncio social del Napoli: avete visto? (VIDEO)

Il Napoli ha esibito sui social un nuovo annuncio sull’annuncio ufficiale Antonio Conte: ecco il video.

Quello di oggi è, senza alcun dubbio, il Conte-day. Il Napoli ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo del tecnico in azzurro, scatenando finalmente la gioia dei tifosi, che tanto aspettavano questo momento. Dopo mesi di accostamenti e trattative, alla fine è arrivato il grande giorno. Il compito, non facile, del tecnico salentino sarà quello di far ripartire il Napoli dopo la disastrosa stagione post-Scudetto, chiusa con un clamoroso decimo posto.

Condivisa la soddisfazione sia dell’allenatore, che del presidente De Laurentiis, il quale ha definito Conte come l’allenatore giusto per procedere ad una doverosa “rifondazione”. Nel frattempo, i social del Napoli si sono scatenati nell’annunciare la firma in ogni salsa. L’ultimo video postato sui social vede un nuovo messaggio di Conte per i tifosi.

Conte-Napoli, nuovo annuncio: il VIDEO

Nel nuovo video, si vedono tutti i commenti con cui i tifosi hanno invaso i social nei giorni precedenti, reclamando a gran voce l’annuncio relativo alla sua firma col Napoli. A questo, segue anche un intervento del neo-allenatore azzurro.

L’annuncio di Conte è rivolto ai tifosi: “Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Forza Napoli“. La carica del tecnico è già enorme, come dimostrano i video postati sui social azzurri. Adesso non ci sono più dubbi: i tifosi possono davvero sognare con un vincente come il tecnico salentino sulla panchina azzurra. Di seguito il video-annuncio.