Conte Napoli, De Laurentiis: “Lui è un leader, sono certo di una cosa”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’approdo sulla panchina del Napoli del nuovo allenatore: Antonio Conte.

Il numero uno del Napoli ha annunciato con un tweet il proprio allenatore, al termine di una trattativa molto complessa e che alla fine si è risolta con il matrimonio sportivo tra il Napoli ed Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis ha mostrato tutta la propria soddisfazione per essere riuscito a condurre un leader tecnico e soprattutto carismatico come l’ex allenatore di Inter e Juventus.

Le sue parole parlano chiaro: “Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader”. Un messaggio che nutre l’entusiasmo del popolo partenopeo che, dopo le delusioni di questa stagione, finalmente ha potuto gioire per una grande notizia.

De Laurentiis sicuro della sua scelta: “Con Conte si apre un nuovo capitolo della storia del Napoli”

Il presidente De Laurentiis ha dovuto analizzare più profili per delineare il mister che tecnicamente ed emotivamente potesse essere più vicino al club partenopeo. La scelta di Conte è stata reputata dal patròn azzurro come un vero e proprio spartiacque tra il ciclo in cui il Napoli ha lottato per i vertici della Serie A con la conseguente vittoria dello scudetto ed uno nuovo che sta per aprirsi.

Di seguito quanto espresso: “Sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli“.