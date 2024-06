Calciomercato Napoli, avanti tutta per Buongiorno: sono tre le alternative

Il Napoli spinge per Alessandro Buongiorno: il difensore centrale del Torino è la prima scelta di Antonio Conte.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte sta per prendere forma: l’ex Juventus ha già chiarito quali sono i profili più interessanti su cui puntare. Se in attacco, con l’addio di Osimhen, sono stati già avviati i contatti per Romelu Lukaku, in difesa, invece, gli azzurri starebbero sondando il terreno per Alessandro Buongiorno.

Il difensore centrale del Torino attualmente è impegnato con l’Italia per disputare Euro 2024. A seguito di una straordinaria stagione, chiusa al nono posto in Serie A, Buongiorno si è guadagnato un ruolo importante e in Nazionale e sul mercato. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe da tempo anche il Milan. De Laurentiis, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, vorrebbe seriamente puntare sul calciatore italiano e la prima proposta si aggirerebbe attorno ai 35 milioni più di 5 bonus.

Il Torino, per ora, valuta l’offerta insufficiente e, in questo momento, soltanto una cifra folle potrebbe convincere Cairo ad aprire alla cessione. Per questo motivo, il club di De Laurentiis inizia comunque a cautelarsi: le alternative al difensore della società granata sarebbero Nehuen Perez, Arthur Theate e Mehdi Demiral.

Tre alternative a Buongiorno, una di queste ha giocato nella Juventus

La valutazione di mercato di Buongiorno si aggira tra i 35 ed i 45 milioni di euro: cifra molto importante che però gli azzurri starebbero valutando attentamente. In alternativa Manna ha già delle soluzioni che potrebbero comunque far comodo a Conte. Tra questi spicca il nome di Nehuen Perez. Il difensore dell’Udinese, nell’ultima finestra di mercato invernale, è stato ad un passo dal Napoli fino al momento in cui c’è stato il dietrofront della società con Ostigard trattenuto sotto l’ombra del Vesuvio.

Un altro giocatore che stuzzica la curiosità dei più è sicuramente l’ex Bologna Arthur Theate, ora in forze al Rennes. Il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro: prezzo sicuramente più accessibile. Il calciatore, di piede mancino come Buongiorno, potrebbe far coppia con Rrahmani in un’ipotetica difesa a 4 o potrebbe agire da terzo di difesa: soluzione plausibile con Conte e soprattutto adatta allo stile di gioco del centrale belga.

L’ultima alternativa è l’ex Juve Merih Demiral. Il 26enne, difensore dell’Al-Ahli, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’opportunità di tornare in Italia dopo l’esperienza fuori dal continente europeo. Dopo Sassuolo, Juventus e Atalanta, il Napoli potrebbe essere l’ennesimo club italiano in cui potrà approdare.