Presentazione Conte a Napoli, nuova suggestiva ipotesi: coinvolti anche i tifosi!

È attesa in città per il fatidico annuncio da parte del Napoli, pronta ad accogliere in via ufficiale l’arrivo di Conte come nuovo tecnico.

Napoli attende Antonio Conte: stanno per scadere i dieci giorni indicati nella scorsa settimana dal presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a firmare i vari contratti per ufficializzare il passaggio del tecnico salentino nella compagine partenopea. Un colpo senza dubbio sensazionale, destinato a scuotere l’intera Serie A, oltre che un ambiente evidentemente depresso a seguito di una stagione totalmente da dimenticare.

L’ex Commissario Tecnico è pronto a immergersi in una sfida fortemente stimolante, con l’obiettivo di far ritornare gli azzurri competitivi fin da subito. E per un colpo del genere, non può non esserci una presentazione in grande stile, su cui si sono susseguiti diversi rumors in questi ultimi giorni. Sembra sfumata l’idea del teatro San Carlo, motivo per cui la società ora sta montando le alternative, con il Palazzo Reale che sembra al momento in testa su altre ipotesi. In questi minuti, però, da Radio Kiss Kiss Napoli arriva un’indiscrezione che fa già sognare tutti i tifosi del Napoli: senza ombra di dubbio, un’ipotetica presentazione al Diego Armando Maradona, al vaglio della società, farebbe impazzire e non poco l’intera piazza.

Ultime news SSC Napoli, tutte le novità sulla presentazione di Conte

Come verrà presentato Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli? In città ormai si aspettano un grande evento in seguito alle notizie trapelate in questi ultimi e caldi giorni.

A fare il punto della situazione è l’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il club azzurro starebbe valutando un’altra idea a sorpresa, ossia la presentazione del tecnico direttamente allo stadio Diego Armando Maradona. In tal caso, secondo la medesima fonte, ci sarebbe prima la conferenza stampa al Maradona stesso e in seguito un breve saluto con i tifosi.

Da ricordare, a tal riguardo, che in queste settimane l’impianto di Fuorigrotta è luogo di diversi concerti, alcuni di essi già avvenuti e altri che ci saranno a stretto giro. Ma, intanto, c’è da registrare una nuova pista che, evidentemente, potrebbe far molto piacere ai tifosi del Napoli.