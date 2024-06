Conte a Roma per firmare il contratto: spunta il suo primo “Forza Napoli” (FOTO)

Antonio Conte è arrivato a Roma, l’avventura del tecnico con il Napoli è ufficiosamente iniziata, nonostante una prima “firma”.

Tempistiche rispettate, domani l’ufficialità di Antonio Conte al Napoli arriverà definitivamente. Nel mentre, il tecnico salentino ha raggiunto Roma, dove incontrerà con ogni probabilità Aurelio De Laurentiis per firmare il proprio contratto con il suo nuovo club.

Un arrivo importante, in grado di infiammare una piazza delusa dagli ultimi sconcertanti mesi. Forse una sorta d’ammissione di colpa da parte dello stesso De Laurentiis, che a differenza di un anno fa, sta programmando minuziosamente il futuro del proprio club, insomma, errare è umano, perseverare è diabolico e a quanto pare, il patron sembra averlo compreso.

Conte – Napoli, spunta la prima “firma”: le immagini infiammano già i tifosi

Un corteggiamento lungo quello del presidente degli azzurri, che già nel lontano novembre 2023 aveva provato a convincere l’ex Inter e Juventus ad accettare in corsa la panchina del Napoli. Conte declinò cordialmente, confermando la necessità di iniziare progetti ponendo le proprie basi sin dai ritiri estivi, una sorta di “no a tempo”, come confermato dall’accordo sopraggiunto in queste settimane.

Un accordo importante, che renderà Conte il tecnico più pagato della gestione De Laurentiis, un ingaggio da top manager, quello che lo stesso salentino nel corso degli anni si è dimostrato, collezionando titoli tra Serie A e Premier League. Un arrivo quello di Conte che non ha lasciato indifferenti i supporters partenopei, che stanno già inondando d’amore virtualmente il proprio nuovo condottiero.

Nel mentre, l’allenatore avrebbe ricevuto un piccolo assaggio della passione partenopea già a Torino, dove è partito per raggiungere Roma. Nello specifico, beccato da una tifosa napoletana, quest’ultimo ha firmato il primo autografo da allenatore azzurro, con tanto di annesso “Forza Napoli”. Di seguito, il tweet che ha reso nota la notizia:

Insomma, entusiasmo alle stelle per Antonio Conte, in attesa di un annuncio per cui è già partito il countdown. Da domani sarà ufficialmente tempo di programmazione, una programmazione secondo i vari addetti ai lavori già partita però nelle scorse settimane, in cui Conte è stato a stretto contatto con il neo direttore sportivo azzurro Manna, delineando già le strategie di calciomercato, tenendo come da consuetudine societaria un occhio al bilancio.