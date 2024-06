Il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato in questi istanti a Napoli da Ibiza. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori e importanti novità su Antonio Conte.

In città non si attende altro che l’arrivo di Antonio Conte. Il tecnico è pronto a diventare il nuovo tecnico del Napoli, con la firma che arriverà non oltre la metà della settimana prossima. Il giorno più papabile è quello di mercoledì, con l’annuncio tanto atteso che dovrebbe arrivare non molto lontano dal medesimo termine.

Intanto, il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato in città, dopo la sua settimana a Ibiza. Intercettato dalle telecamere di Spazio Napoli a Capodichino, il patron è apparso sorridente in volto, ma non si è sbilanciato circa Antonio Conte, per cui difatti si attendo soltanto il canonico comunicato ufficiale per sancire un legame professionale che durerà per ben tre anni.

Ultime news SSC Napoli, ADL torna a Napoli

Conte Napoli: le ultimissime sull’annuncio del presidente De Laurentiis

Quando ci sarà l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis che testimonierà in via ufficiale l’arrivo di Antonio Conte al Napoli? I tifosi non attendono altro che il fatidico tweet, ma ci sarà da aspettare ancora qualche giorno da qui in avanti per arrivare alla comunicazione dell’accordo totale avvenuto tra le parti.

Per il resto, però, non ci sono alcuni dubbi: Conte ripartirà dal Napoli e il Napoli ripartirà da Conte. Un binomio che, sulla carta, può dare molte soddisfazioni e che elettrizza certamente un ambiente ormai appannato da un’annata che definire disastrosa sarebbe addirittura dire poco.

Stando a quanto svelato in queste ore, la firma sui contratti dovrebbe arrivare nel giro dei prossimi giorni: da tenere sotto osservazione, in particolare, è la giornata di mercoledì, quando le parti, finalmente, potrebbero mettere nero su bianco, per la gioia dei tifosi che attendono un segnale importante. L’arrivo di Giovanni Manna, già ufficiale, e quello prossimo di Antonio Conte sono l’inizio di un ciclo, con la speranza di tornare competitivi e di lasciarsi alle spalle una stagione che è assolutamente da mettere quanto prima nel dimenticatoio.