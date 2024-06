Presentazione Conte, l’ultima proposta arriva dal Comune di Napoli: nuova location

A Napoli l’attesa è tutta per la presentazione di Antonio Conte, su cui non emergono ancora dettagli. Il Comune di Napoli avanza una nuova location per la presentazione.

Nei giorni scorsi, i dirigenti del Napoli hanno finalizzato tutti gli accordi con Antonio Conte, che ormai è prossimo a diventare il nuovo tecnico. La tifoseria non attende altro che l’annuncio ufficiale del tecnico salentino, che potrebbe arrivare in questi giorni.

Intanto i tifosi si interrogano anche sulla data e sul luogo della presentazione di Antonio Conte, visto che non è ancora stato annunciato nulla. Intanto il Comune di Napoli avanza un’ipotesi per la presentazione del tecnico.

Presentazione Conte, arriva la proposta dal Comune: la nuova location

In casa Napoli gli ultimi giorni sono stati piuttosto roventi, visto che gli azzurri hanno trovato tutti gli accordi con Antonio Conte. Il tecnico salentino è pronto a sposare il progetto del Napoli, con l’annuncio ufficiale atteso nel corso di questi giorni. Oltre ai dubbi sull’ufficialità del nuovo allenatore del Napoli, i tifosi si interrogano sulla data e sul luogo della presentazione.

In questi giorni sono circolate diverse ipotesi, e dal Comune di Napoli né è stata lanciata un’altra. A esprimersi sulla presentazione di Conte è stato Nino Simeone ai microfoni di Punto Nuovo Sport:

“È una questione tutta societaria, che riguarda il Calcio Napoli. Il Comune di Napoli non è stato allertato per null’altro. Noi possiamo mettere a disposizione il Maschio Angioino, ma non mi permetto di dire altro. Ove arrivasse una richiesta formale al cerimoniale del Comune di Napoli, non ci sarebbero problemi. I rapporti tra il Napoli ed il Comune sono ottimi. Il teatro San Carlo è il più bello del mondo ed è gestito separatamente dalla fondazione. Chiunque paga per utilizzarlo, perché non dovrebbe farlo anche il Napoli? Il San Carlo è un’altra cosa dalle sedi istituzionali. Al Maschio Angioino invece si potrebbe preparare il luogo per la presentazione in 48 ore. Al Maradona invece ci sono i palchi utilizzati per i concerti, che si potrebbero prendere in prestito. Andrebbe a coinvolgere maggiormente i tifosi, che sono vogliosi di dare il loro benvenuto al nuovo tecnico. Se serve una location importante, il Maradona è lì a disposizione”.

Arriva anche l’ipotesi da parte di Nino Simeone, che ha parlato di varie soluzioni per la presentazione di Antonio Conte. Sul tavolo ci sono diverse sedi, ma ad oggi non né è stata scelta ancora nessuna. La palla è nelle mani di Aurelio De Laurentiis, che dovrà scegliere il luogo ideale per presentare il nuovo tecnico.