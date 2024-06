Osimhen da non credere, la suggestione sul futuro spiazza tutti: avete saputo?

Victor Osimhen è al centro di tantissime voci di mercato. L’attaccante quasi sicuramente saluterà il Napoli, ma nelle ultime ore è spuntata una clamorosa suggestione

Le strade del Napoli e di Victor Osimhen sono destinate a separarsi. L’attaccante nigeriano, che nella stagione appena conclusa ha messo a segno 15 gol in Serie A, finendo terzo nella classifica marcatori, a pari merito con Olivier Giroud, ha da tempo lasciato intendere che è alla ricerca di una nuova sfida, lontana dal campionato italiano e dagli azzurri. Il reparto offensivo partenopeo, quando Osimhen è mancato per infortunio, ha palesato più di qualche difficoltà. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, e studia, in sinergia con il d.s Giovanni Manna, le mosse per coprire al meglio l’eventuale vuoto lasciato dal numero nove.

Ad oggi non sono arrivate ancora offerte ufficiali per il bomber di Lagos, e la notizia che lo vedeva pronto ad accasarsi al Chelsea in uno scambio con Romelu Lukaku è stata smentita. Nella giornata odierna è spuntata una clamorosa suggestione, che vedrebbe gli scenari prefissati ribaltarsi completamente.

Napoli, clamorosa suggestione permanenza Osimhen con Antonio Conte in panchina

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in attesa di nuovi sviluppi, a Napoli si pensa ad una clamorosa permanenza di Victor Osimhen con Antonio Conte in panchina. Un’ipotesi difficile da concretizzarsi, ma l’ambiente partenopeo ci spera:

In attesa che la composizione definitiva del puzzle delle panchine d’Europa ri-svegli il mercato, viene fuori la suggestione di cui sopra: e se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe. E il popolo con lui.

Osimhen è uno degli attaccanti più forti in circolazione nel panorama europeo. Il Napoli sa che per rimpiazzare un calciatore del genere è chiamato ad un investimento non da poco. Il nigeriano ha palesato la voglia di cambiare aria, ma ad oggi nessuna squadra si è mossa concretamente per lui.

La dirigenza azzurra inizia a maturare l’idea che il suo bomber possa rimanere per un altro anno, magari con la promessa di una stagione da lotta al titolo con Antonio Conte in panchina. Le probabilità sono molto basse, perché si parla pur sempre di una suggestione, in un momento di stand-by per quanto riguarda il mercato attaccanti. I tifosi del Napoli, però, ci sperano: la prossima stagione, con il cambio radicale in programma, potrebbe prospettarsi ancor meglio del previsto diverso con Osimhen al centro dell’attacco.