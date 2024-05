Scambio Osimhen-Lukaku, notizia dell’ultim’ora da Di Marzio!

Il giornalista Gianluca Di Marzio svela nuovi retroscena in merito alla notizia relativa allo scambio Osimhen-Lukaku.

La stagione del Napoli è ufficialmente terminata, la società partenopea sta entrando nel vivo del calciomercato estivo. L’obiettivo della società partenopea dovrà essere quello di rifondare la squadra, al fine di ripartire nei migliori dei modi per il prossimo campionato. Bisognerà evitare di commettere gli stessi errori, ma soprattutto si dovrà cercare di trovare una stabilità all’interno della rosa. Una caratteristica necessaria per poter ritrovare una certa serenità e per puntare verso risultati ottimali, tutto quello che durante questa stagione è mancato. Non sarà facile ripartire, in quanto diversi giocatori importanti andranno via. Tra questi Piotr Zielinski e Victor Osimhen.

Trovare il possibile erede di Osimhen non sarà affatto semplice, bisognerà puntare verso un giocatore con un carattere forte da leader e uno spiccato senso del goal. A tal proposito, la società partenopea sta già valutando diversi profili di giocatori da inserire all’interno del reparto offensivo. Tra questi, c’è Romelu Lukaku. Il Napoli punta ad un possibile scambio con il Chelsea, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, svela novità in merito a ciò.

Di Marzio, lo scambio Osimhen-Lukaku non decolla

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, lo scambio Osimhen-Lukaku non sarebbe andato a buon fine. Il Chelsea e il Napoli non sono riusciti a raggiungere l’accordo, quindi il futuro di entrambi gli attaccanti è ancora in bilico. Dunque la prossima destinazione del centravanti nigeriano è ancora tutta da decidere. Inoltre, lo stesso Di Marzio ha svelato che l’Arsenal di Mikel Arteta è fortemente interessato all’attaccante azzurro, quindi potrebbe esserci la possibilità di avviare una trattativa.

La società partenopea dovrà quindi trovare altre soluzioni, e vedere al più presto come muoversi. Al momento l’unica cosa certa è che Victor Osimhen non ha rinnovato con il Napoli, quindi la volontà del calciatore è quella di giocare altrove e non con la maglia azzurra. Al momento però, non rimane nulla di concreto. Il club dovrà trovare al più presto il nuovo erede del centravanti nigeriano, ma soprattutto, dovrà fare in modo che sia all’altezza di sostituirlo. Non sarà una sfida semplice, ma il nuovo il dirigente sportivo Giovanni Manna sembra essere la persona adatta per trovare tutti i giocatori necessari, al fine di rifondare la squadra nei migliori dei modi.