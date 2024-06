Napoli-Di Lorenzo, non è finita: la prossima mossa di Conte

In casa Napoli tiene banco la situazione che si è creata attorno al capitano Giovanni Di Lorenzo. Antonio Conte pronto a scendere personalmente in campo.

Nel corso delle ultime settimana, in casa Napoli è scoppiato il caso Giovanni Di Lorenzo, con il capitano azzurro preso di mira dalla tifoseria. Negli ultimi giorni, il suo agente Mario Giuffredi ha comunicato a più riprese la volontà del suo assistito di cambiare squadra.

Il Napoli ha replicato duramente alle parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, con il caso che potrebbe andare avanti per le lunghe. Intanto Antonio Conte è pronto a fare la mossa decisiva per ricucire lo strappo.

Caso Di Lorenzo, Antonio Conte pronto a fare la sua mossa: le ultime

In questi giorni, oltre all’attesa per l’arrivo a Napoli di Antonio Conte, per gli azzurri si parla molto anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo. Dopo un’annata tutt’altra che semplice, il capitano azzurro è stato preso di mira dalla tifoseria, che l’ha fischiato anche nell’ultima gara di campionato contro il Lecce. Giuffredi (agente Di Lorenzo, ndr.) ha annunciato che il suo assistito avrebbe lasciato Napoli, anche con l’avvento di Antonio Conte.

La situazione potrebbe però cambiare, con Antonio Conte pronto a scendere in campo per risolvere la questione. L’annuncio arriva direttamente da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Antonio Conte è pronto a scendere in prima persona per risolvere il caso Di Lorenzo. Il tecnico salentino vuole ricucire il rapporto, e sarà spalleggiato da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna nei colloqui con Mario Giuffredi. Conte avrebbe già chiamato Di Lorenzo, e ora sarebbe pronto a dialogare anche con il suo agente. L’incontro potrebbe avvenire tra giovedì e venerdì, in modo da provare a risistemare la situazione e permettere a Di Lorenzo di rimanere a Napoli. Dalle informazioni che ho, saranno coinvolti tutti affinché Di Lorenzo possa rimanere”.

Il nuovo allenatore del Napoli è pronto a convincere il suo capitano a restare a Napoli, e lasciare da parte le voci circa un possibile trasferimento. Conte aveva già comunicato alla società di voler puntare forte su Di Lorenzo nel corso delle varie riunioni. Il tecnico salentino adesso è pronto a duellare in prima persona con Mario Giuffredi, cercando di far ritornare Di Lorenzo sui propri passi. Nel corso di questa settimana potrebbe dunque svolgersi il fatidico incontro, in cui sarà decretato ufficialmente il futuro di Giovanni Di Lorenzo.