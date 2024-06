Il Milan guarda al Napoli e copia ADL: la decisione del club

Il Milan starebbe guardando attentamente in casa Napoli. Difatti i rossoneri sarebbero pronti a copiare una mossa di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è ben conosciuto per le sue norme piuttosto stringenti su varie tematiche. Il patron del Napoli è stato spesso un pioniere in diversi settori.

Anche nel mondo del calcio, il presidente del Napoli è noto per i suoi modi di agire circa il suo Napoli. Il Milan sarebbe pronto a copiare proprio un comportamento di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, il Milan pronto a copiare De Laurentiis: la decisione dei rossoneri

Il presidente Aurelio De Laurentiis da sempre utilizza dei contratti stringenti per i tesserati del Napoli, in modo da potersi tutelare su qualsiasi tipo di azione. Nel corso degli anni diverse trattative non si sono finalizzate a causa di questo intoppo burocratico, visto che diversi giocatori non hanno voluto cedere i propri diritti d’immagine. De Laurentiis utilizza questo metodo ormai da tanti anni, e difatti le trattative subiscono dei rallentamenti proprio a causa di questo tipo di contratto.

Un altro club di Serie A sarebbe pronto a copiare l’ideologia di De Laurentiis già a partire da quest’estate. Come riporta Gazzetta.it, il Milan starebbe riflettendo sulla possibilità di discutere i diritti d’immagine dei propri tesserati nei loro contratti. Il club milanese avrebbe preso l’idea proprio da Aurelio De Laurentiis, e in società si sta discutendo se confermare o meno questo cambiamento. Dunque anche i rossoneri sarebbero pronti ad avere contratti più stringenti, con i diritti d’immagine di ogni calciatore che sarebbe trattato dalla società.

In questo tipo di contratti, il calciatore cede i suoi diritti d’immagine alla società, che se ne occupa personalmente. Gli introiti che incasserebbe il giocatore da una sponsorizzazione vengono dunque percepiti anche dalla società, che ne ricava una percentuale. Nel corso delle ultime riunioni, a casa Milan si starebbe discutendo sul da farsi, con la scelta che potrebbe partire già da questa estate. I rossoneri stanno iniziando a ragionare su questa ipotesi, che renderebbe ancor più stringenti i contratti dei giocatori più rappresentativi. Gerry Cardinale è pronto ad emulare Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda questo tipo di contratti più stringenti. Si attendono novità dal fronte rossonero, ma l’idea della dirigenza è quella di attuare questa nuova strategia sui contratti fin da subito.