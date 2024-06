Conte, cambio di programma a sorpresa? La rivelazione riguarda la firma con il Napoli

Conte è sempre più vicino a divenire ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli. Intanto, spunta un retroscena sorprendente sulla firma dei contratti.

Manca poco, ormai pochissimo, e Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore di un Napoli che ha bisogno di riscatto e di ripartire. Un segnale fortissimo a tutto l’ambiente evidentemente, e giocoforza, depresso dopo un’annata totalmente da dimenticare. I tifosi non aspettano altro che l’arrivo in città di un nuovo condottiero, che avverrà in questa settimana. Dubbi, invece, per quanto riguarda la presentazione ufficiale: inizialmente, si è parlato dell’ipotesi teatro San Carlo, con un evento previsto proprio nella settimana corrente, ma il tutto potrebbe essere rinviato di qualche giorno.

Ma quando ci sarà la firma sui contratti? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore – attraverso i suoi legali – avrebbe già firmato tutto, mentre è attesa per l’annuncio: stando alla medesima fonte, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole una cerimonia pubblica e solenne, con un’altra firma pubblica al contratto. Insomma, tutta una questione puramente formale per rendere effettivo un matrimonio ormai già partito, che legherà Antonio Conte al Napoli per le prossime tre stagioni.

Notizie SSC Napoli, Il Mattino non ha dubbi: “Ha già firmato”

L’edizione odierna de Il Mattino ne è sicuro: Antonio Conte avrebbe già siglato il contratto che lo rende il nuovo allenatore della SSC Napoli per i prossimi tre anni.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

È fatta. L’ultima bozza, quella definitiva, è stata inviata poco dopo le 19. Una pura formalità. Tutto è stato completato già giovedì, ieri solo l’ultimo atto formale, con le firme dei legali. È di domenica pomeriggio che inizia la “new era” parte II. Dopo quasi dieci mesi di corteggiamento, Antonio Conte diventa l’allenatore del Napoli. Era tutto stato definito a metà settimana, in ogni dettaglio, ma l’ultimo tassello è arrivato solamente quando Conte e De Laurentiis sono rientrati dalle rispettive vacanze (di lavoro). Hanno continuato a sentirsi anche a distanza, a tessere la tela di un contratto triennale.

Il patron De Laurentiis, però, vuole che tutti gli occhi siano puntati su uno dei colpi più importanti degli ultimi anni, il più oneroso in assoluto nella storia del club azzurro per quanto concerne gli allenatori.

Ora è tutto fatto, anche le firme. De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambia la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti, nella cerimonia ufficiale che verrà organizzata nei prossimi giorni forse a Palazzo Reale.

Ora è attesa soltanto per l’annuncio ufficiale e la presentazione, per cui ci sarà sicuramente più chiarezza a partire dalle prossime ore.